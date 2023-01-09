9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

'Tuvaldeki Kadınlar' sergisi sahnelenmeye başladı

Trabzon’un en eski amatör tiyatro gruplarından biri olan ‘Tiyatro Zinos’un son oyunu ‘Tuvaldeki Kadınlar’ sahnelenmeye başladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 19:15
Takip Et

'Tuvaldeki Kadınlar' sergisi Trabzon'da sahnelenmeye başladı

'Tuvaldeki Kadınlar' sergisi sahnelenmeye başladı
+
Aa
-

Tiyatro perdelerinin açılmasıyla birlikte, Trabzon’da Devlet Tiyatrosu’nun yanı sıra onlarca amatör tiyatro grupları da, bu sezonun ikinci yeni oyunlarını da sergilemeye başladılar.
Bunlardan biride Tiyatro Zinos’un sahnelediği ‘Tuvaldeki Kadınlar’ adlı tek perdelik oyun. 
Üç kadın karakteri canlandıran genç oyucular; başta Şeyma Fatma Öztürk olmak üzere, Derya Seyhan ve Elif Halisçelik, tam bir saat süren oyun süresince, iyi bir performans ortaya koyuyor.
Tiyatronun kurucularından ve oyunun yönetmeni olan İbrahim Kavzoğlu, bu aralar iki oyun birden sergilemeye başladıklarını belirterek,’’Diğer oyunları olan ‘İllaki’nin de, büyük beğeni kazanması bizi de memnun etti, moralimizi yükseltti.’’dedi.
Tuvaldeki Kadınlar’ın teknik sorumluluğunu Mustafa Kaya yaparken, dekor kostümüyle Hasan Kavzoğlu ilgilendi. Oyunun afişini Mustafa Sümerkan gerçekleştirirken, ışıkta Elif Sila Ateş ve Şevval Sila Ateşçi yer aldı. Oyunun ses düzeninde ise Melih Macit Aktaş görev aldılar.
En son Trabzon Hamamizade Kültür Merkezi giriş salonunda sahnelenen oyun, bu ay içerisinde değişik salonlarda ve Trabzon’un bazı ilçelerinde de sergilenmeye devam edecek.
Kaybeden kadınların değil, mücadele eden kadınların öyküsünü anlatan oyunda; penceresinden gördüğü öteki kadınların hayatına imrenerek, kendi hayatının penceresinden bakmayı unutan kadınların hikayesi; Tuvaldeki Kadın…
Yalnızlığı ortaklaşmış üç kadının kara komedisi… 
Ev kadını Sevilay; kendi yalnızlığı ve çaresizliğiyle pencereden gördüğü kadınların hayatına imrenir. Yıllarını kendini çalışmaya adamış, başarılı, büyük bir şirkette CEO olan Gülsüm, yalnızlığın içinde sıkışıp kalmıştır. Anne olmak uğruna sanatsal resimler yapmaktan vazgeçmiş ressam Münire’de, annelik ve ressamlık arasında hezeyanlar yaşamaktadır.
İzmir’deki ‘Tiyatro Kalemi’nin kurucu, yazar ve yönetmenlerinden olan  Kamer Yıldız Ok’un yazdığı, söz konusu ‘Tuvaldeki kadınlar’ oyunu, 13 Ocak Cuma günü saat:20.00’de, bu sefer Atapark Varlıbaş Merkezi’ndeki Tufan Ünlü Sahnesi’nde perde diyecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
5
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
6
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
7
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿Koro İstanbul ilk konseriyle dinleyicisiyle buluştu
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Bursa'da hastanenin 'Çocuk Acil' bölümü yangın şüphesiyle tahliye edildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿Hakkari'de dere yatağına gizlenmiş 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.