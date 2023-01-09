'Tuvaldeki Kadınlar' sergisi sahnelenmeye başladı

Tiyatro perdelerinin açılmasıyla birlikte, Trabzon’da Devlet Tiyatrosu’nun yanı sıra onlarca amatör tiyatro grupları da, bu sezonun ikinci yeni oyunlarını da sergilemeye başladılar.

Bunlardan biride Tiyatro Zinos’un sahnelediği ‘Tuvaldeki Kadınlar’ adlı tek perdelik oyun.

Üç kadın karakteri canlandıran genç oyucular; başta Şeyma Fatma Öztürk olmak üzere, Derya Seyhan ve Elif Halisçelik, tam bir saat süren oyun süresince, iyi bir performans ortaya koyuyor.

Tiyatronun kurucularından ve oyunun yönetmeni olan İbrahim Kavzoğlu, bu aralar iki oyun birden sergilemeye başladıklarını belirterek,’’Diğer oyunları olan ‘İllaki’nin de, büyük beğeni kazanması bizi de memnun etti, moralimizi yükseltti.’’dedi.

Tuvaldeki Kadınlar’ın teknik sorumluluğunu Mustafa Kaya yaparken, dekor kostümüyle Hasan Kavzoğlu ilgilendi. Oyunun afişini Mustafa Sümerkan gerçekleştirirken, ışıkta Elif Sila Ateş ve Şevval Sila Ateşçi yer aldı. Oyunun ses düzeninde ise Melih Macit Aktaş görev aldılar.

En son Trabzon Hamamizade Kültür Merkezi giriş salonunda sahnelenen oyun, bu ay içerisinde değişik salonlarda ve Trabzon’un bazı ilçelerinde de sergilenmeye devam edecek.

Kaybeden kadınların değil, mücadele eden kadınların öyküsünü anlatan oyunda; penceresinden gördüğü öteki kadınların hayatına imrenerek, kendi hayatının penceresinden bakmayı unutan kadınların hikayesi; Tuvaldeki Kadın…

Yalnızlığı ortaklaşmış üç kadının kara komedisi…

Ev kadını Sevilay; kendi yalnızlığı ve çaresizliğiyle pencereden gördüğü kadınların hayatına imrenir. Yıllarını kendini çalışmaya adamış, başarılı, büyük bir şirkette CEO olan Gülsüm, yalnızlığın içinde sıkışıp kalmıştır. Anne olmak uğruna sanatsal resimler yapmaktan vazgeçmiş ressam Münire’de, annelik ve ressamlık arasında hezeyanlar yaşamaktadır.

İzmir’deki ‘Tiyatro Kalemi’nin kurucu, yazar ve yönetmenlerinden olan Kamer Yıldız Ok’un yazdığı, söz konusu ‘Tuvaldeki kadınlar’ oyunu, 13 Ocak Cuma günü saat:20.00’de, bu sefer Atapark Varlıbaş Merkezi’ndeki Tufan Ünlü Sahnesi’nde perde diyecek.