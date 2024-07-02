Tuvalet dileğinde görüp aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tuvalet dileğinde görüp aldı

Edirne'de girdiği tuvaletin klozetinde bir miktar para gören kişi, eline geçirdiği poşetle parayı aldı. Parayı zabıta müdürlüğüne götüren adam sahibine teslim etti.

Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü. Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.

Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi. Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.

Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.

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