Tuvalet ihtiyacı için dereye inen yaşlı adam yaralandı

Olay, gece saat 00.00 sıralarında gerçekleşti.

Alkollü olduğu bildirilen Ali K., derede yürüdüğü esnada yere kapaklanarak yaralandı. Durumu fark eden çevre sakinleri, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, derede yaptıkları incelemelerde Ali K.'nin belinde incinme olduğunu belirledi. Zorlu bir operasyonla sedyeye alınan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkarılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ali K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.