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Kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren garson Afgan çıktı

İstanbul Fatih'teki bir kafenin tuvaletine kamera yerleştiren kişinin kimliği ortaya çıktı. İddiaya göre, kadın müşterileri gizlice çekmek için tuvalete gizli kamera yerleştirenin Afgan uyruklu garson olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 12:58
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Tuvalete kamera yerleştiren garsonun kimliği ortaya çıktı

Kadınlar tuvaletine kamera yerleştiren garson Afgan çıktı
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İstanbul Fatih'te kafenin tuvaletinde ortaya çıkarılan gizli kamera, kadınların bu konudaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Tuvalete gizli kamera yerleştiren garsonun kimliği belli oldu, garson 'Afgan uyruklu' çıktı.

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte Fatih'teki bir kafeye gelen genç kadın, bir süre sonra tuvalete gitti ama gözlerine inanamadı. Afganistanlı garson iddiaya göre, cep telefonunu kapının üst pervazına yerleştirdi, fark edilmesin diye de üzerine peçete koydu.

Kadın müşteriyi gizlice çekmek için tuvalete gizli kamera yerleştiren Afgan uyruklu garson verdiği ifadeyle dikkat çekti. İfadesinde utanmadan yaptıklarını kabul eden tacizci garson "Genç kadını beğendim, videosunu çekmek istedim" diye konuştu.

"GENÇ KADINI BEĞENDİM, VİDEOSUNU ÇEKMEK İSTEDİM"

Ama genç kadın tuvaletten içeri girdiği anda peçete yere düştü ve yukarı baktığında kamerayı gördü.

Neye uğradığını şaşıran kadın, işyeri sahibine haber verdi.

Show Haber'de yer alan habere göre; işyeri sahibi o kamerayı garsonun yerleştirdiğini fark etti ve hemen polise haber verdi. Tacizci garson daha sonra polise teslim edildi.

Tacizci garson ifadesinde suçlamaları kabul etti ve utanmadan "Genç kadını beğendim, videosunu çekmek istedim" dedi.

Tacizci garson, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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Sedat
28.12.2022 13:33
MHP nerdesin sesin çıkmıyor?  
 
Öz Adanalı
28.12.2022 13:26
Bunlardan tırsmamak, en ufak yanlışlarında polise savcıya bildirmek ve takipçisi olmak lazım. Yapılacak olan bu, en azından şimdilik  
 
Yıldırım Demircioğlu
28.12.2022 13:11
Koca Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkede ne kadar yabancı olduğu bilmiyor. Harbiden, uçuyor memleket.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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