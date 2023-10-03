Tuvalette cep telefonuna bakanlara kötü haber

Bilim insanları tuvalette uzun dakikalar ve hatta saatler kalan ve akıllı telefonlarıyla oyun oynayan ya da dizi/film izleyenleri uyardı. Bu alışkanlığa sahip kişilerin çok ciddi bir şekilde sağlıklarını riske attığı belirtildi.

Tuvalette cep telefonuna bakanlara kötü haber

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar gündelik hayatın bir parçası haline geldi… Doktorlar ve uzmanlar, akıllı telefonlarla sosyal medyaya bakarak ya da oyun oynayarak tuvalette zaman geçirenlere net bir uyarıda bulundu.

ABD’nin saygın üniversitelerinden Stanford ve Harvard üniversitelerinde görevli bilim insanları ve doktorlar, klozette telefona odaklanmış şekilde oturmanın ciddi rahatsızlıklar oluşturabileceğini duyurdu.

Dr. Saurabh Sethi, tuvalette telefona bakarak zaman geçirmenin çok kötü bir alışkanlık olduğunu söyledi. Sethi, “Büyük tuvaletinizi yaparken telefonunuza bakarak tuvalette uzun süre kalmak rektum ve anüsünüz üzerinde baskı ve ağrı yaratabilir. Bu da hemoroid (basur) ve makat çatlağı (anüs fissür) ve rektumun sarkmasına neden olur” dedi.

“AMELİYAT GEREKEBİLİR”

ABD medyasında yer alan haberlerde Johns Hopkins Tıp Fakültesi ve Cleveland Clinic, makat çatlağı ve hemoroidin çok can yakıcı ve tehlikeli olduğu duyurulurken, Dr. Sethi ise, “En ciddisi rektumun sarkması. Yetişkinlerde bunu iyileştirmek için ameliyat gerekebilir” dedi.

Dr. Sethi, tablet ve telefonlarıyla tuvalette zaman geçirenlerin bir diğer yarattığı sağlık sorununun ise bu cihazlar üzerinde bakteri üremesi olduğunu söyledi. Sethi, “Bu cihazlar bakterilerin oluşması için ideal bir ortam. Ortalama bir akıllı telefon, umumi tuvaletten daha pis olabiliyor” ifadesini kullandı.

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