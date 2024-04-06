Tuvalette hayatı karardı. Ölümden döndü. Milyonda bir olacak olay başına geldi

Montreal, Kanada'dan bir adam, tuvaletini kullanırken beklenmedik ve korkunç bir olayla karşılaştı.

Basit bir ihtiyaç anında, hayatını tehdit eden bir “hayvan saldırısı” yaşadı.

76 yaşındaki bu kişi, tuvaletinde saklanan hasta bir fare tarafından ısırıldı ve bu olay neredeyse hayatına mal oluyordu.

Montreal'den bu ismi bilinmeyen adam, tuvaletten çıkarmak isterken fare tarafından parmaklarından ısırılınca hemen hastaneye gitti.

Orada doktorlar ona tetanoz aşısı yaptılar ve eve gönderdiler.

Fakat 18 gün sonra, şiddetli ateş, baş ağrısı ve karın ağrıları nedeniyle yeniden hastaneye yatırıldı.

Parmak yaralarının çoğu iyileşmiş olsa da, adamın tansiyonu düşük ve kalp atışları hızlıydı.

Yapılan ilk kan testlerinde, böbreklerinde hasar olduğu ve kanındaki trombosit sayısının düşük olduğu tespit edildi.

Adam, çoklu organ yetmezliği ve sepsis teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Kan ve idrar testleri sonucunda, fare ısırığından bulaşan leptospiroz hastalığına yakalandığı anlaşıldı.

Hastaya, böbrek hasarını ve düşük trombosit seviyelerini düzeltmek için antibiyotikler ve diğer tedaviler uygulandı. Birkaç gün sonra durumu iyileşti ve yoğun bakımdan çıkarıldı.

Leptospiroz, genellikle enfekte hayvanların idrarı veya kirli toprak ve su ile temas sonucu bulaşır.

Hastalık çoğunlukla çiftlik hayvanları aracılığıyla taşınır, ancak köpekler, rakunlar ve bu örnekte olduğu gibi fareler de hastalığı yayabilir.

Bakteriler genellikle göz, burun veya ağız yoluyla bulaşır, ancak çizikler ve yaralar aracılığıyla da deriye girebilir. Kirli su içmek de enfeksiyona neden olabilir.

Hastalığa yakalanan kişilerde genellikle ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi semptomlar görülür ve bunlar kusma, ishal, karın ağrısı ve deri döküntülerine dönüşebilir.

Çoğu vaka antibiyotiklerle tedavi edilirken, vakaların yaklaşık %10'u ciddileşebilir ve çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanabilir.