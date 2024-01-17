Tuvalette uzun süre oturmak basur yapıyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Salih Can Çelik, "Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Hemoroid, ağrı, kanama, kaşıntı ve şişlik gibi belirtilere neden olabilir. Hemoroid, tuvalette uzun süre oturmanın da tetiklediği bir durumdur. Bu yüzden tuvalette fazla kalmamalı, gazete, dergi veya telefonda oyun oynamamalıyız" dedi.

Hemoroid (Basur) Nedir?

Hemoroid, anüs ve rektum bölgesindeki damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Bu damarlar, normalde dışkılama sırasında yardımcı olurlar. Ancak, bazı durumlarda bu damarlar aşırı basınç altında kalır ve genişler. Bu durum, hemoroid olarak adlandırılır. Hemoroid, halk arasında basur veya mayasıl olarak da bilinir. Hemoroidler, iç ve dış hemoroidler olmak üzere iki türde sınıflandırılır. Ayrıca, hemoroidlerin şiddetine göre dört dereceye ayrılır. İç Hemoroidler Nedir? İç hemoroidler, rektumun içinde bulunan damarların şişmesi sonucu oluşur. İç hemoroidler, genellikle ağrısızdır. Ancak, kanama (parlak kırmızı renkte) ile kendini belli eder. Kanama, dışkılama sırasında veya sonrasında görülebilir. İç hemoroidler, bazen anüsün dışına çıkabilir. Buna prolapslı hemoroid denir. Prolapslı hemoroidler, kendiliğinden geri girebilir veya elle içeri itilebilir.

Dış Hemoroidler Nedir?

Dış hemoroidler, anüsün dışındaki derinin altında bulunan damarların şişmesi sonucu oluşur. Dış hemoroidler, daha fazla ağrı, kaşıntı ve rahatsızlık yapabilir. Dış hemoroidler, dışarıdan görülebilir ve elle dokunulabilir.

Tromboze Hemoroid Nedir?

Bazı hemoroid vakalarında, bir kan pıhtısı oluşabilir. Bu durumda, hemoroid mor veya mavi bir renk alabilir. Buna tromboze hemoroid denir. Tromboze hemoroid, ağrı, kaşıntı ve kanama gibi belirtilere neden olabilir. Pıhtı çözüldüğünde, geriye bir deri parçası kalabilir. Bu parça, tahrişe neden olabilir.

Hemoroid (Basur) Nedenleri Nelerdir?

Hemoroidin temel nedeni, anüs ve rektum bölgesindeki damarlara aşırı basınç uygulanmasıdır. Bu basınç, çeşitli faktörlere bağlı olarak artabilir. Hemoroidin yaygın nedenleri şunlardır: Kabızlık veya İshal: Kabızlık veya ishal, dışkılama sırasında zorlanmaya neden olabilir. Bu da, anüs bölgesindeki damarlara fazla basınç yaparak hemoroid oluşumunu tetikleyebilir. Aşırı Zorlanma: Aşırı zorlanma, örneğin, ağır bir şey kaldırırken, doğum yaparken veya ıkınırken ortaya çıkabilir. Bu zorlanmalar, anüs ve rektum bölgesindeki damarlara baskı yapabilir ve hemoroid gelişimini teşvik edebilir.

Genetik Yatkınlık: Genetik yatkınlık, bazı kişilerin hemoroidlere karşı daha hassas olmasına neden olabilir. Ailesinde hemoroid öyküsü olan kişiler, bu sorunun gelişme ihtimalini daha yüksek bir seviyeye getirebilirler. Obezite: Obezite, karın bölgesindeki fazla yağ dokusunun, rektum bölgesindeki damarlara ekstra baskı yaparak hemoroid oluşma riskini artırabileceği bir faktördür. Hamilelik: Hamilelik, hormonal değişiklikler ve artan karın basıncı nedeniyle hemoroid gelişimini teşvik edebilir. Hamilelik sırasında rahim büyüdükçe anüs ve rektum çevresine daha fazla baskı uygulayabilir.

Hemoroid (Basur) Belirtileri

Hemoroidin türüne ve derecesine göre değişebilir.

Kanama: Kanama, hemoroidin en yaygın belirtisidir. Kanama, genellikle parlak kırmızı renkte olur ve dışkılama sırasında veya sonrasında görülür. Kanama, tuvalet kağıdında, klozette veya dışkıda fark edilebilir.

Ağrı: Ağrı, özellikle dış hemoroidlerde veya tromboze hemoroidlerde görülen bir belirtidir. Ağrı, dışkılama sırasında veya sonrasında artabilir. Ağrı, otururken, yürürken veya otururken de hissedilebilir.

Kaşıntı: Kaşıntı, hemoroidin bir başka belirtisidir. Kaşıntı, anüs bölgesindeki tahriş veya iltihaplanmadan kaynaklanabilir. Kaşıntı, rahatsızlık ve huzursuzluk yaratabilir.

Şişlik: Şişlik, hemoroidin bir diğer belirtisidir. Şişlik, anüs bölgesindeki damarların genişlemesi sonucu oluşur. Şişlik, dışarıdan görülebilir ve elle dokunulabilir. Şişlik, ağrıya veya kanamaya da neden olabilir. Akıntı: Akıntı, hemoroidin bir başka belirtisidir. Akıntı, anüs bölgesindeki iltihaplanmadan veya enfeksiyondan kaynaklanabilir. Akıntı, anüs bölgesinde ıslaklık veya nem hissine neden olabilir. Akıntı, kaşıntıya veya tahrişe de neden olabilir.