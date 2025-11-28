Alzheimer hastalığına yönelik yapılan son bilimsel araştırmalar ve nörolojik uzman görüşleri, hastalığın bilinen hafıza kaybı, unutkanlık ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlarından önce, günlük yaşamın en basit eylemlerinden birinde gizli bir işaret sunduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, tuvalete gittiğinizde yaşadığınız ve genellikle yorgunluğa veya dalgınlığa bağladığınız mekansal yönelimde zorluk veya görsel algıdaki küçük bir değişikliğin, hastalığın erken safhalarındaki ilk ipucu olduğunu ifade etti.

GÖRSEL-MEKANSAL BOZUKLUK: KAPIYI BULAMAMA SENDROMU

Yakın zamanda, İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden bilişsel nörolog Dr. Fiona Watt liderliğindeki bir araştırma ekibi, Alzheimer'ın erken evresindeki hastaların, özellikle karmaşık veya tanıdık olmayan ortamlarda, mekânsal yönelim ve derinlik algısında belirgin sorunlar yaşadığını kaydetti.

Dr. Watt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan bazıları, tuvalet kapısını diğer kapılardan ayırma, klozetin tam olarak nerede konumlandığını belirleme veya hatta basit bir kapı kolunu kavrama gibi temel görsel-mekânsal görevlerde zorluk yaşadıklarını belirtti. Bu, hastalığın beynin arka kısımlarını, özellikle de parietal lobu etkilemeye başladığının kritik bir göstergesiydi" sözlerine yer verdi.

Bu durum, beynin sadece hafızadan sorumlu bölgelerinin değil, aynı zamanda nesnelerin yerini ve birbirlerine olan mesafesini algılamaktan sorumlu görsel işlem merkezlerinin de erken safhada etkilendiğini gösterdi.

ERKEN TEŞHİS İÇİN İPUÇLARI: KLOZETİN RENGİ VE ZEMİN KONTRASTI

Bu bulguları destekleyen bir başka önemli çalışma da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Samuel Chen'den geldi. Prof. Chen ve ekibi, erken evre Alzheimer hastalarının banyo gibi yüksek kontrastlı ortamlarda daha fazla zorlandığını gözlemledi.

Prof. Chen, araştırmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşırken, "Banyo ve tuvalet ortamında, hastaların klozet ile zemin arasındaki kontrastı algılamakta güçlük çektiğini vurguladı. Örneğin, beyaz bir klozetin açık renkli bir zeminde neredeyse 'kaybolduğunu' görme eğilimindeydiler. Bu, sadece yaşlılığa özgü bir görme sorunu değil, beynin görsel veriyi işleme biçimindeki bir aksaklıktı" şeklinde ifade etti.

Uzmanlar, tuvalet kapısının önünde bir anlık duraksama, klozetin kenarını ıskalama veya banyo fayanslarındaki desenleri yanlış yorumlama gibi küçük değişikliklerin dahi dikkate alınması ve bir nöroloğa danışılması gerektiğini belirtti.

Erken teşhisin, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak için kilit rol oynadığının altını yeniden çizdi.