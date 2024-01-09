TÜVTÜRK araç muayenesinde aldığı o ücreti geri iade edecek. Emsal karar çıktı

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda yaptırdığı muayene işlemi sonrası ödemeyi kredi kartıyla yapanlardan alınan komisyon ücretinin mahkemece kararı haksız bulundu. Tüketici mahkemesi sürücülerden alınan komisyon ödemelerinin geri alınacağını belirtti.

Otomobillerin çeşitlerine göre belirli periyodik aralıklarla muayene işlemlerinden geçmesi zorunlu tutulurken, bu muayeneler Türkiye'de TÜVTÜRK tarafından gerçekleştiriliyor.

Randevu alma sırasında zorluk yaşayan vatandaştan alınan kredi kartı ödemelerinden alınan komisyon kesintileri tepkilerin büyümesine neden oldu.

O ÜCRET ARTIK SÜRÜCÜLERE İADE EDİLECEK

2022 yılında Trabzon’da yaşayan Ömer Altuntaş adlı vatandaşın başına gelen olayda, aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınma durumunu Tüketici Mahkemesi'ne götürdüğünü belirtti. Mahkeme komisyon ücreti konusunda Ömer Altuntaş’ı haklı buldu ve 12,41 TL’lik komisyon ücretinin tüm masraflar dahil edilerek 131 lira olarak sürücüye geri ödenmesine hükmetti.

Bireysel başvuru yoluyla yapılan bu işlemde mahkemenin verdiği karar, emsal niteliği taşıyacak.

"HERKESİ BİLGİLENİRMEK İÇİN BAŞVURDUM"

Araç muayene ücreti için 450 TL’lik tutarı yanında nakit para olmadığı için banka kartıyla ödemek zorunda kaldığını ve kendisinden komisyon ücreti istendiğini aktaran Altuntaş, “Geçen yılın Nisan ayında muayene istasyonunda aracımızın muayenesi yaptırdım. Ödemeyi nakit istediler ancak yanımda yeterli nakitim yoktu. Banka kartıyla ödeme yaptığımda benden komisyon aldılar. Kesilen bu ücretin nedenini sorduğunda bana yasal herhangi bir dayanak sunmak zorunda olmadıklarını beyan ettiler. Bende mecburen 12,41 TL’lik komisyonu ödedim. Sonrasında mahkemeye başvurdum. Bu tabi zor bir süreçti. Ama Mahkemede haklı olduğum ortaya çıktı. Sonunda alınan 12,41 TL’lik komisyon ücretinin bana iadesi yapıldı. Ben bunu bilgilendirme adına, farkındalık oluşturması adına yaptım” dedi.