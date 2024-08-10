TÜVTÜRK muayenelerine artık gitmeye gerek kalmayacak

Milyonlarca araç sahibi, bundan böyle muayene işlemlerini TÜVTÜRK'ün mobil istasyonlarında gerçekleştirebilecek. Bu mobil istasyonlar, muayene istasyonunun bulunmadığı yerleşim yerlerine belirli programlar doğrultusunda hizmet götürüyor. Böylece, vatandaşlar araç muayenelerini daha kolay bir şekilde yaptırabiliyor.

Türkiye’de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu araçların düzenli olarak TÜVTÜRK muayene istasyonlarından geçmesi gerekiyor. Ancak, bu süreç kimi zaman yoğunluktan dolayı araç sahipleri için zorlayıcı olabiliyor. TÜVTÜRK, bu sorunu çözmek ve muayene sürecini daha verimli hale getirmek amacıyla bazı yerleşim birimlerine mobil istasyonlar göndermeye başladı.

YOĞUNLUĞU AZALTACAK

TÜVTÜRK, istasyonlardaki yoğunluğu azaltmak için egzoz emisyon ölçümünü yetkili servislere devretti. Bu yenilik, muayene istasyonlarındaki bekleme sürelerini büyük ölçüde azaltırken, mobil muayene istasyonlarının da sayısının artırılmasıyla araç muayeneleri daha da erişilebilir hale geliyor. Türkiye genelinde 77 şehirde kurulacak mobil istasyonlar, bu süreci daha da kolaylaştıracak.

MOBİL MUAYENE İSTASYONLARINDA YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Mobil muayene istasyonlarında, binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene hizmeti sunuluyor. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip büyük araçların muayeneleri, sadece sabit TÜVTÜRK istasyonlarında gerçekleştirilebiliyor. Egzoz gazı emisyon ölçümleri ise sabit istasyonlarda veya yetkilendirilmiş seyyar istasyonlarda yapılabiliyor.

TÜVTÜRK'ÜN GELECEK HEDEFLERİ

TÜVTÜRK, 2024 yılı sonuna kadar mobil muayene istasyonlarının sayısını artırarak muayene süreçlerini daha da geliştirmeyi hedefliyor. Araç sahiplerinin yoğun sabit istasyonlarda beklemek yerine, mobil istasyonlarda daha hızlı ve kolay bir şekilde muayene işlemlerini tamamlamaları amaçlanıyor. Bu adımlar, TÜVTÜRK'ün hizmet kalitesini artırmaya yönelik attığı önemli bir adım olarak öne çıkıyor.