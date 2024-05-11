TÜVTÜRK o ücreti tek tek geri ödeyecek. Araç sahipleri bir masraftan daha kurtuldu

TÜVTÜRK tarafından yapılan zorunlu periyodik araç muayenelerinde tüm araç sahiplerini sevindiren bir gelişme yaşandı. Araç sahipleri bir masraftan daha kurtuldukları gibi, TÜVTÜRK, daha önce aldığı o ücreti araç sahiplerine tek tek geri ödeyecek.

TÜVTÜRK araç muayenelerinde komisyon dönemi mahkeme kararı ile sona erdi. Böylece TÜVTÜRK'te milyonlarca aracın muayene sürecinde önemli bir karara imza atılmış oldu. Komisyon ücretleri ortadan kaldırıldığı gibi TÜVTÜRK'ün daha önce kestiği ücretleri araç sahiplerine iade etmesine karar verildi.

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'na gittikleri sırada kredi kartıyla ödeme yapan vatandaşlardan alınan komisyon ücreti, mahkemenin verdiği son kararla haksız bulundu. Kararı Tüketici Mahkemesi verdi. Kararla birlikte diğer yandan daha önce kesilen komisyon ödemelerinin geri ödeneceği belirtildi.

TÜVTÜRK'e ödedikleri muayene ücretlerinden yakınan otomobil sahipleri, bu muayeneler için ise randevu sorunu yaşıyordu. Birçok araç sahibi ise nakip parası olmadığı için kredi kartı ile ödeme yapıyordu. Ödedikleri ücret yetmiyor gibi bir de üzerine kredi kartı komisyonu ödeyen vatandaşlar ise tepki gösteriyordu.

ARAÇ SAHİPLERİ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL

Trabzon'da yaşayan Ömer Altuntaş adlı bir vatandaş araç muayenesi sırasında 2022 yılında ödediği komisyona isyan ederek mahkemenin yolunu tuttu. Ömer Altuntaş, banka kartı ile yaptığı ödemeden 12.41 lira komisyon ücreti kesilmesinin adil olmadığını savunarak şikayetçi oldu. Ömer Altuntaş bu adımı ile milyonlarca araç sahibini bu komisyon parasını ödemekten de kurtarmış oldu.

Emsal niteliğindeki karar komisyon ücretlerinden rahatsız olan diğer araç sahiplerinin de zahmete girmeden paralarını geri almasına neden oldu. Altuntaş ise bu hareketi farkındalık yaratmak için yaptığını söyledi.

TÜVTÜRK TÜM KOMİSYON KESİNTİLERİNİ GERİ ÖDEYECEK

Maaş kartıyla ile ödeme yaptığını vurgulayan Altuntaş, komisyon kesintisi için kendisine yasal bir dayanak gösterilmediğini belirtti. Sonuç olarak kendisine 12.41 liranın iade edilmesi için karar çıktığını aktaran Altuntaş, amacının bilgilendirme yapmak, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.