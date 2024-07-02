TÜVTÜRK ödemelerinde yeni bir masraf çıktı. İşlem başına kesilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK ödemelerinde yeni bir masraf çıktı. İşlem başına kesilecek

TÜVTÜRK, tüm otomobil sahiplerini üzecek yeni bir duyuru yaptı. Artık araç sahipleri, muayene sırasında kredi kartı ile ödeme yaptıklarında ekstra bir ücret ödemek zorunda daha kalacak.

Giderek yükselen akaryakıt ücretleri ve yüksek muayene ücretlerinin yetmiyor gibi TÜVTÜRK'ten sürücüleri zorlayacak yeni bir açıklama yaptı. Artık otomobil sahipleri, kredi kartı ile ödeme yapmaları halinde tahsilat farkı adı altında ayrıca bir ücret daha ödeyecek.

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SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

TÜRKTÜRK'te tahsilat farkı alınacağının duyulması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Son açıklama araç sahiplerinden yoğun eleştiri aldı. 2007'de yapılan özelleştirme ile Türkiye genelinde araç muayene yetkisi TÜVTÜRK'e bırakılmıştı.

Her yıl 10 milyondan fazla otomobilin muayenesini gerçekleştiren TÜVTÜRK, kredi kartı ile ödeme yapan sürücülerden alacağı yeni ödeme ile gündeme oturdu.

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2024 yılının başında muayene ücretlerine gelen zamlar sürücüleri çileden çıkarmıştı. Otomobil, minibüs ve kamyonetler için muayene ücretleri bin 821 liraya çıkarken, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için de aynı oranda artışlar yapılmıştı.

ARAÇ SAHİPLERİ YASAL DEĞİL DİYOR

Sosyal medyada büyük tepki toplayan tahsilat ücreti uygulaması hakkında araç sahipleri bu ek ücretin yasal bir dayanağı olmadığını savunarak uygulamanın iptal edilmesini talep ettiler

TÜVTÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yakın zamanda araç muayene bedelini kredi kartı ile ödeyenlerden "tahsilat farkı" adı altında 77 lira ücret alındığını söylemişti.

TÜVTÜRK ise kredi kartı ile ödenen araç muayenelerinde ek ücret almadıklarını ancak hizmet sağlayıcı firmaların müşterilerden hizmet bedeli adıyla ek ücret alabildiğini belirtti.

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