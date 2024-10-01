TÜVTÜRK'te o işlem için ücret alınmayacak: Araç muayenesinde yeni dönem

Giresun'daki bir araç sahibi, TÜVTÜRK'ün araç muayene istasyonunda kredi kartıyla yaptığı ödemeden kesilen komisyon ücretini yargıya taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti, araç sahibini haklı bularak TÜVTÜRK'ün talep ettiği komisyonun iade edilmesine hükmetti. Bu karar, diğer araç sahipleri için emsal niteliği taşıyor.

Aracının muayenesi sırasında kredi kartıyla yaptığı ödeme sırasında 88,71 TL tutarında bir komisyon ücreti talep edildiğini belirten Mehmet Akif Korkmaz, bu ücretin haksız olduğunu söyledi. Ödeme yapmadan muayeneyi tamamlayamayacağının farkına varan Korkmaz, TÜVTÜRK'e itirazda bulundu, ancak sonuçsuz kaldı.

Korkmaz, bunun üzerine durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Heyet, yaptığı incelemenin ardından Korkmaz’ı haklı buldu ve TÜVTÜRK'ün itirazını reddederek komisyon ücretinin iadesine karar verdi.

ÜCRETİ HAKSIZ BULDU MAHKEMEYE GİTTİ

Kararın ardından konuşan Mehmet Akif Korkmaz, “Haziran ayında aracımın muayenesi için TÜVTÜRK'e gittim. Kredi kartı ile ödeme sırasında benden 88,71 TL komisyon ücreti talep edildi. Bu ücretin haksız olduğunu düşündüğüm için itiraz ettim ama ödemek zorunda kaldım. Sonrasında Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. İnceleme sonucunda firmanın itirazı kabul edilmedi ve ücretin iadesine karar verildi. Ancak henüz kartıma herhangi bir iade yapılmadı” ifadelerini kullandı.

EK KOMİSYON ALINMASI YASAKLANDI

TÜVTÜRK’e yaptığı itirazın yasal dayanaklarına dikkat çeken Mehmet Akif Korkmaz, şunları aktardı: “5464 sayılı Kanun'un 17. maddesi gereği, üye işyerleri kart sahiplerinin mal ve hizmet bedellerini banka veya kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Aynı madde, üye işyerlerinin kart sahibinden ek komisyon talep etmesini yasaklıyor. Ben de bu yasal çerçeveye dayanarak şikayette bulundum”

"TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

TÜVTÜRK’ün savunmasında komisyon ücretinin yasal olduğunu iddia ettiğini ve bu ücretin bir ödeme kuruluşu tarafından alındığını savunduğunu belirten Korkmaz, “Firma, bu ücretin sözleşmelere dayandığını öne sürdü. Ancak biz araç sahiplerinin TÜVTÜRK ile bir sözleşmemiz yok. Araç sahipleri olarak bu firmaya gitmek ve muayene yaptırmak zorundayız. Bu bir tercih değil, bir zorunluluk” diye ekledi.