TÜVTÜRK'te yeni dönem! 20 yıl sonra değişiyor

Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK'te yeni dönem! 20 yıl sonra değişiyor

TÜVTÜRK araç muayenesinde 20 yıl sonra yeni dönem başlıyor.

TÜVTÜRK, 2007 yılından beri sürdürdüğü araç muayenesi hizmetlerinde yeni bir döneme geçiş yapıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TÜVTÜRK’ün mevcut imtiyazının 2027’de sona ermesiyle birlikte, araç muayene hizmetlerinin yeni bir işleticiye devredilmesi için ihale sürecini başlatma kararı aldı.

Yeni ihale çerçevesinde, araç muayene istasyonlarının inşası, bakımı ve işletilmesi için birinci veya ikinci bölgede faaliyet gösterecek firmalardan toplam 30 milyon dolarlık teminat talep ediliyor.

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İhaleye katılacak olan firmaların, 2022 veya 2023 yıllarında belirlenen mali kriterleri sağlaması ve son beş yıl içinde en az bir milyon araç muayenesi gerçekleştirdiklerini kanıtlamaları gerekiyor.

İhale süreci, kapalı zarf ile teklif alma ve pazarlık usulüyle başlayacak ve nihai aşamada açık artırma yöntemiyle sonuçlandırılacak. Yapılacak olan ihaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılım sağlayabilecek.

İhaleyi kazanan yeni işletici, mevcut imtiyazın sona ereceği 2027 yılı itibarıyla görevi devralacak. Firmaların teklifini yapacağı tarih ise belli oldu. İhaleye girecek olan firmalar tekliflerini 10 Ocak 2025 tarihine kadar sunabilecek.

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