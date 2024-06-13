TÜVTÜRK'te yeni dönem! O işleme ödeme alınmayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK'te yeni dönem! O işleme ödeme alınmayacak

TÜVTÜRK, kredi kartı işlemlerinde komisyon uyguladığına dair basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yayınladı.

TÜVTÜRK, kredi kartı işlemlerinden komisyon alındığı yönündeki iddialar üzerine bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

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ARAÇ MUAYENE AÇIKLAMASI

2004 yılında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca belirlenen araç muayene ücretleri, o günden bu yana her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeniden Değerleme Oranı ile güncellenerek artırılmakta. İşte TÜVTÜRK'ün konuya dair açıklamaları:

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“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜVTÜRK arasında 2007 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca; TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilmekte ve elde edilen gelirlerin yüzde 50’si doğrudan hazineye, ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69’u ilgili kamu idarelerine aktarılmış olmaktadır. Bununla birlikte vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda, araç muayene istasyonlarımızda nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanı 2021 yılı itibarıyla hizmete sunulmuştur.

Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir “hizmet bedeli” tahsil edilmektedir.

TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan “TÜVTÜRK’ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına” dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur.”

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