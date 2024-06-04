TÜVTÜRK'te yeni dönem! Yeni bir uygulama hayata geçiyor

Türkiye'de, trafiğe kaydedilmiş otomobil sayısı 30 milyonu bulmakta ve bu taşıtların periyodik olarak denetlenmesi kanuni bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı. Denetimler, TÜVTÜRK tarafından ülke çapında gerçekleştirilmekte olup, sürücüler için zaman zaman meşakkatli bir süreç haline gelebildi.

Araç muayenesi esnasında, uzun bekleme süreleri ve randevu alma konusunda yaşanan güçlükler, yanı sıra eksik ya da yanlış belgeler sebebiyle ortaya çıkan aksamalar, sürücülerin bu süreci zorlu olarak değerlendirmesine yol açıyor. Daha önceki yıllarda, muayene sırasında randevu almakta yaşanan problemleri çözmek için 'gezici istasyon' uygulamasını başlatan yetkili kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde bu sorunu büyük ölçüde aşmıştır. Günümüzde muayene süreciyle ilgili olarak 'ödeme yöntemleri' üzerine tartışmalar devam ediyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevcut durumda kartla yapılan ödemelerde uygulanan 'ödeme yöntemi farkı' adı altındaki ek ücretlerin halka yansıtılmasının adaletsiz olduğunu dile getirdi. Palandöken, bu ek yükün vatandaşlar üzerinde haksız bir baskı oluşturduğunu ve bu farkın halka yansıtılmaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, araç muayene ücretlerinin esnaf için ciddi bir finansal yük teşkil ettiğine dikkat çekerek, ticari araçlar için ayrı bir muayene sistemi kurulmasının zorunluluğunu vurguladı. Palandöken, bu yeni sistemin, esnafın karşı karşıya kaldığı mali baskıyı hafifleteceğini ve ticari işletmelerin faaliyetlerini daha sürdürülebilir bir hale getireceğini belirtti. Özellikle yoğun kullanılan ticari araçların, farklı bir değerlendirme sürecine tabi tutulması gerektiğini ifade eden Palandöken, bu araçların mevcut muayene sistemine göre daha sık ve ayrıntılı bir incelemeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Palandöken, her geçen yıl artan muayene ücretlerinin hem esnafı hem de genel vatandaş kitlesini maddi olarak zorladığını dile getirdi. Yapılan talepler doğrultusunda, araç muayene ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesine olanak tanındığını ancak bu ödemeler sonrasında uygulanan ek ücretlerin tüketiciler için yeni bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek olarak tahsil edilen 70-100 TL arasındaki ücretlerin ticari etik kurallarına aykırı olduğunu ve bu durumun adil olmadığını vurguladı. Palandöken, esnafın ve vatandaşların bu ek maliyetlerle karşı karşıya kalmaması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini savundu. Ayrıca, ticari araç sahiplerine yönelik özel indirimler ve avantajlar sağlanarak, onların maliyet yükünün hafifletilmesi gerektiğini de ekledi. Bu konuda, TESK olarak esnafın yanında olduklarını ve gerekli tüm adımların atılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.