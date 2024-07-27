TÜVTÜRK'te yeni sisteme geçildi. Artık muayeneye gitmeseniz de olacak

Araç muayenesine gidecek milyonlarca araç sahibinin merak ettiği detaylar ise belli oldu.

TÜVTÜRK, resmi internet sitesinde yayınladığı bilgilendirme mesajında, araç muayene süreçlerindeki yenilikleri ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Bu bilgilendirmeye göre, araç muayenesi işlemlerinde yapılacak olan değişikliklerle birlikte, artık işlemlerinizi yeni sistemle gerçekleştirebileceksiniz.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 25 milyondan fazla araç bulunuyor ve bu araçların türüne ve yaşına bağlı olarak belirli aralıklarla TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneleri yapılması zorunludur.

Araç muayenesi yapılmamış araçların trafiğe çıkması kesinlikle yasaktır. Ancak, sıfır kilometre bir araç satın alan sahipler için ilk 3 yıl boyunca muayene yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

MOBİL İSTASYONLAR VE EGZOZ EMİSYON

TÜVTÜRK, araç muayene süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek için egzoz emisyon ölçümünü yetkili servislere devretmişti. Bu uygulama, araç sahiplerinin muayene istasyonlarındaki bekleme sürelerini kısaltmış ve yoğunluğu azaltmıştı.

Bu başarıdan yola çıkarak TÜVTÜRK, yeni bir uygulama başlattı. Türkiye'nin 77 şehrinde mobil muayene istasyonları kurarak, muayene istasyonlarındaki yoğunluğu daha da azaltmayı hedefliyor.

Bu mobil istasyonlar, araç muayenelerini daha erişilebilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak.

TÜVTÜRK, 2024 yılı sonuna kadar mobil muayene istasyonlarının sayısını artırarak, muayene süreçlerini daha da iyileştirmeyi planlıyor.

MOBİL MUAYENE İSTASYONLARI VE AYRINTILAR

Mobil muayene istasyonlarında, binek otomobiller, traktörler ve motosikletler için muayene işlemleri yapılabilmektedir. Ancak, hava destekli hidrolik fren sistemine sahip TIR, kamyon ve diğer büyük araçların muayeneleri sadece sabit istasyonlarda gerçekleştiriliyor.

Egzoz gazı emisyon ölçümleri ise yalnızca sabit istasyonlarda veya yetkilendirilmiş bazı seyyar istasyonlarda yapılıyor.