TÜVTÜRK’ten 3 yıl kararı! Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

TÜVTÜRK, araç muayene zorunluluğunda yeni düzenlemeler getirdi.

Yeni araçlar için ilk 3 yıl muayene gerekmezken, 2021 öncesi araçlar muayeneye devam edecek.

Binek, traktör ve motosikletler mobil istasyonlarda; hidrolik fren sistemli araçlar sabit istasyonlarda; egzoz emisyon ölçümleri ise yetkili istasyonlarda yapılacak. Traktörler her iki istasyonda da muayene edilebilir. Muayenesiz araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Muayene Zorunluluğu

Yeni Araçlar: Yeni araç satın alan sürücüler için ilk 3 yıl boyunca muayene zorunluluğu kaldırıldı.

2021 Öncesi Araçlar: 2021 ve daha önceki yıllara ait araçlar için muayene zorunluluğu devam ediyor. Bu araç sahiplerinin, muayene dönemi geldiğinde TÜVTÜRK servislerine gitmeleri gerekiyor.

Muayene İstasyonları

Binek Araçlar, Traktörler ve Motosikletler: Bu araçlar mobil istasyonlarda kontrol edilebilecek.

Hidrolik Hava Destekli Fren Sistemine Sahip Araçlar: Bu araçların kontrolü yalnızca sabit istasyonlarda yapılabilecek.

Egzoz Emisyonları: Egzoz emisyon ölçümleri yalnızca sabit ve yetkili mobil istasyonlarda yapılacak.

Traktör Muayeneleri: Traktörler, tüm mobil ve sabit istasyonlarda muayene edilebilecek.

Uyarılar

Muayenesi yapılmayan araçların trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği unutulmamalıdır. Bu düzenleme, araç sahiplerinin düzenli muayenelerini yaptırmalarını ve trafikte güvenli araç kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir