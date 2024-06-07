TÜVTÜRK'ten komisyon açıklaması. Sürücüler isyan etmişti

Araç muayenesinde 'tekel' konumundaki TÜVTÜRK'ten kredi kartına komisyon alındığı iddialarına açıklama geldi.

TÜVTÜRK, basında yer alan "TÜVTÜRK'ün kredi kartı komisyonu aldığına" dair haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada "almıyoruz" denildi ancak geçmiş dönemlerde komisyon alındığı için Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulmuş hatta Tüketici Mahkemesi de komisyon alındığı ve geri iadesi yönünde karar vermişti.

TÜVTÜRK AÇIKLAMASI

Açıklamada, araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35'inci maddesine göre 2004'te belirlenmiş olduğu belirtilip, "o tarihten itibaren her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Yeniden Değerleme Oranı'nda artırılmak suretiyle düzenleniyor" denildi.

TÜVTÜRK açıklamasında, firma ile 2007 yılında imzalanan imtiyaz sözleşmesi uyarınca TÜVTÜRK tarafından verilen araç muayene hizmetlerine ilişkin ücret, nakit olarak tahsil edilirken, elde edilen gelirin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığı belirtildi. Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'u ilgili kamu idarelerine aktarıldığı ifade edildi.

TÜVTÜRK açıklamasında yoğun talep üzerinde araç muayene istasyonlarında nakit ödemeye alternatif olarak kredi kartıyla ödeme imkanının 2021 yılında hizmete sunulduğu belirtildi. Açıklamada Trabzon'da Ömer Altuntaş, Antalya'nın Kepez ilçesinde Sedat Tulum adlı vatandaşın komisyonu Tüketici Hakem Heyeti ya da Tüketici Mahkemesi vasıtasıyla ödediği komisyonu geri aldığından bahsedilmedi.

TÜVTÜRK, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kredi kartı veya banka kartı ile yapılan ödemeler, 6493 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, müşterilerimize tek seferlik ödeme hizmeti sunan bir hizmet sağlayıcı firma üzerinden gerçekleştirilmekte ve sunulan tek seferlik ödeme hizmeti karşılığında, hizmet sağlayıcı firma tarafından müşterilerimizden bir 'hizmet bedeli' tahsil edilmektedir. TÜVTÜRK olarak tarafımızca araç muayene ücret bedellerinin ödenmesinde alternatif ödeme aracı olarak sunulan banka kartı ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde, muayene ücreti haricinde herhangi bir ek ücret alınmamaktadır. Basında yer alan 'TÜVTÜRK'ün kredi kartı ile yapılan ödemelerde komisyon aldığına' dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır, kamuoyunun bilgilerine sunulur."

TRABZON

Trabzon’da Ömer Altuntaş isimli vatandaş, geçen yıl aracının muayenesini yaptırmak için gittiği araç muayene istasyonunda banka kartıyla yaptığı ödemede kendisinden 12,41 TL’lik komisyon ücreti alınmasını Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

Ömer Altuntaş, zor bir sürecin ardından Tüketici Mahkemesi’nin kendisini haklı bularak 12,41 TL’lik komisyon ücretinin iade edilmesi yönünde karar verirken amacının bilgilendirme adına farkındalık oluşturmak olduğunu söylemişti.

‘HİZMET BEDELİ’ KESİNTİSİ

Kepez ilçesinde yaşayan Sedat Tulum (41), annesine ait aracın muayenesi için ilgili istasyona gitti. Geçen 27 Mayıs’ta yapılan araç muayenesi için Tulum’dan 492 liralık ücret talep edildi. Tulum, ödemeyi tek çekimde kredi kartından yaptı. Evine dönen Tulum, kredi kartı ekstresine baktığında ise 10 lira 69 kuruşluk bir kesintinin daha yapıldığını gördü.

HAKEM HEYETİNDEN RET

Tulum, ‘yapılan kesinti hatalı’ diyerek Kepez Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tulum, söz konusu tutarın iadesini talep etti. Heyet yaptığı inceleme sonrası Tulum’un talebini reddetti.

HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra geçen günlerde kararını verdi. Mahkeme, Kepez Tüketici Hakem Heyeti kararını iptal etti. 10 lira 69 kuruşluk kesintinin Sedat Tulum’a ödenmesine karar veren mahkeme kararında özetle “Hizmet bedeli adı altında kesinti yapılmasını gerektiren bir düzenleme yok. Tüketici, ödemeyi ister nakit ister kredi veya banka kartı ile yapar. Yapılan kesinti hakkaniyete uygun değil” denildi.