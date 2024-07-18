TÜVTÜRK'ten yeni hamle. Sadece bu günlerde hizmet verecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜVTÜRK'ten yeni hamle. Sadece bu günlerde hizmet verecek

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni uygulamasıyla gündeme geldi.

TÜVTÜRK, İstanbul'da araç muayene hizmetlerini genişleterek şehrin 15. sabit istasyonu olan Yüzüncü Yıl İstasyonu'nu açtı. Bu yeni istasyon, Türkiye genelinde hizmet veren 214. TÜVTÜRK istasyonu oldu.

16 Temmuz'da hizmete giren Yüzüncü Yıl İstasyonu, 10 bin metrekarelik modern altyapısıyla araç sahiplerine kapsamlı bir muayene hizmeti sunuyor.

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TÜVTÜRK, İstanbul'daki yeni Yüzüncü Yıl İstasyonu ile araç muayene hizmetlerini daha da genişletti. Bu istasyon, şehrin 15. sabit istasyonu olup, Türkiye genelinde hizmet veren 214. TÜVTÜRK istasyonu olarak faaliyet gösteriyor.

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SADECE BU GÜNLERDE HİZMET VERECEK

16 Temmuz'da açılan Yüzüncü Yıl İstasyonu, 10 bin metrekarelik modern altyapısıyla araç sahiplerine kapsamlı muayene hizmetleri sunuyor. İstasyon, 6 farklı kanalda hem binek araçlara hem de ağır vasıtalara muayene hizmeti sağlıyor. Ayrıca, egzoz gazı emisyon ölçümleri de yapılarak çevresel etkiler kontrol altında tutuluyor ve çevre dostu araç kullanımı teşvik ediliyor.

TÜVTÜRK yetkilileri, yeni istasyonda da Pazar günleri haricinde haftanın 6 günü hizmet verileceğini belirtti.

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TÜVTÜRK'ün yeni istasyonu, müşteri memnuniyetini artırma ve araç güvenliğini sağlama konusunda düzenli olarak yaptığı yatırımlar aracılığıyla hizmet kapasitesini genişletmeye ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik stratejisini sürdürüyor.

Yeni istasyonun açılması, TÜVTÜRK'ün araç sahiplerine daha geniş kapsamlı ve modern bir muayene deneyimi sunma hedefine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

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