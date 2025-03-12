Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde domuz tuzağına yakalanan porsuk, kurtarıldı. Bacağından hafif yaralanan porsuk tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Kurucaşile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Aydoğmuş köyü mevkiindeki ormanda yaptığı saha denetimleri sırasında dere kenarında domuz tuzağına yakalanmış bir porsuk tespit etti.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında olan porsuğun bacaklarındaki çelik tel, orman muhafaza memurları tarafından makasla kesildi. Kurtarılan porsuk, bir süre derede su içtikten sonra ekipler tarafından korumaya alındı. Bacağındaki hafif yaranın veteriner hekim tarafından yapılan tedavisi sonrasında porsuk doğal ortamına salındı.

Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Tuzağa yakalanan porsuk kurtarıldı

Son Haberler
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (12 Mart 2025)
Borsa güne yükselişle başladı
Hatay'da kereste imalathanesi yandı
Hatay'da kereste imalathanesi yandı
Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti: Bunu yapan başka Türk oyuncu yok
Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti: Bunu yapan başka Türk oyuncu yok
Ordu’da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı
Ordu’da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü 1 yaralı
Kuduz alarmı harekete geçirdi! O bölge karantinaya alındı
Kuduz alarmı harekete geçirdi! O bölge karantinaya alındı