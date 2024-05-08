Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

Kaynak: DHA
Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı
Tuzla, TEM Otoyolu’nda seyreden TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde TEM Otoyolu’nda Ankara istikametine doğru seyreden TIR'ın kupa kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen TIR'ın çekici kısmı vinç yardımıyla dorseden uzaklaştırıldı.

Yoğun trafiğin oluştuğu yol, ilerleyen saatlerde TIR'ın kaldırılması ile normale döndü.

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