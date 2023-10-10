Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

İstansul Tuzla’da otomobiliyle drift yapan sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücüye toplam 20 bin 778 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

KAYNAK: DHA
Tuzla'da drift yapan sürücüye ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri Tuzla’da 5 Ekim Perşembe günü drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 34 AD 9339 plakalı araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Y.E.O olduğu tespit edilen sürücü, kısa sürede yakalandı. Sürücü Y.E.O'y 20 bin 342 lira, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak maddesinden 436 lira, olmak üzere, toplam 20 bin 778 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle iptal edildi. Sürücü Y.E.O adli işlemlerin yapılması için Tuzla Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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