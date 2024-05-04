Tuzla’da tır kasasında 8 ton midye ele geçirildi

Kaynak: İHA
Tuzla’da tır kasasında 8 ton midye ele geçirildi
Tuzla Şifa Mahallesi’nde bir tırın kasasında, 400 çuvalda yaklaşık 8 ton midye ele geçirilirken, tır şoförüne 26 bin 242 TL para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, 3 Mayıs tarihinde Tuzla Şifa Mahallesinde bir tır kasasına deniz canlısı midye yüklendiğinin tespit edilmesi sonrası harekete geçti.

Tespiti yapılan tıra yönelik yapılan operasyon düzenlenirken, tır şoförü S.G. yakalandı. Tır kasasında bulunan “Kara Kıllı Midye” diye tabir edilen 400 çuval yaklaşık 8 ton ağırlığında midye ele geçirildi.

TEK SEFERDE EN FAZLA MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Muhafaza altına alınan midyelerin canlılığını devam ettirebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi amacıyla tekrardan denize döküldü. Öte yandan, yapılan operasyonun tek seferde en fazla midye ele geçirme özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan S.G. isimli şahıs hakkında ise 1380 sayılı kanunun “Kaçak yolla avlanılan deniz canlısını perakende satanlara nakledenler” maddesi uyarınca 26 bin 242 TL cezai işlem uygulandı.

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