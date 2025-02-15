Tuzla'da yarım asırlık aşklara özel Sevgililer Günü kutlaması

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, yarım asırdır birlikte olan 26 çifti özel bir etkinlikte bir araya getirdi. Sevgi dolu anların yaşandığı organizasyonda, çiftler birbirleri için hediyeler hazırlayarak aşlarını tazeledi.

Program kapsamında kadınlar eşlerine el yapımı tespih hediye ederken, erkekler de çiçek buketleriyle eşlerini mutlu etti.

Çiftler, romantik müzik eşliğinde yemeklerini paylaşarak keyifli vakit geçirdi. Gecenin sonunda ise Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım filmi izlenerek duygusal anlar yaşandı.

Sevgilerini yıllardır ilk günkü gibi koruyan çiftler, bu etkinlikte unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirdi.