Tuzlu yemekle ilgili korkutan araştırma. Ölümcül olabilir

İngiltere'de yapılan bilimsel çalışma endişelere neden oldu. Tuzlu yemekle ilgili yapılan bir araştırma dikkat çekti.

Araştırmada, tuz kullanımı ve kalp rahatsızlıkları arasındaki yakın bir ilişki olduğu ortaya konuldu.

Buna göre, aşırı tuz kullanımı kalp rahatsızlığıyla karşılaşma riskini yüzde 20 artıyor.

40-70 yaş arası 500 bin kişinin verileri incelendi. Tuz tüketimi ve kalp rahatsızlıkları arasındaki ilişki gözlemlendi.

“AZ GÖRÜLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR”

İngiltere'de yapılan bilimsel çalışma tuz tüketimiyle kalp rahatsızlıkları ve erken ölüm arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Buna göre yemeklerine ekstra tuz koyanların, hiç tuz koymayanlara oranla kalple ilgili hastalıklara yakalanma riski yüzde 20 daha fazla olduğu bildirildi.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Dr. Yun Yung Park, “Çalışmamız ne kadar az tuz tüketilirse kalp rahatsızlıklarının da o kadar az görüldüğünü gösteriyor” sözlerini kullandı.

Çalışmaya katılanların daha önceden kalp rahatsızlığı olmayanlardan seçildiğine dikkat çekildi.

“DAHA ÖNCE YAPILAN ÇAĞRILARA UYULMASI GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR”

Uzmanlar her yemeğe tuz koymaktansa, arada bir tuz koymaya geçmenin bile bile kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini yüzde 12 oranında azalttığını dile getirdi.

İngiliz Kalp Birliği'nden Profesör James Leyper, “Bu çalışma, günlük 6gr ya da bir çay kaşığından fazla tuz tüketilmemesine yönelik önce yapılan çağrılara uyulması gerektiğini bir kez daha gösteriyor” ifadelerini kullandı.