TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Her gün televizyon kanallarında çeşitli programlar ve reyting rekorları kıran diziler izleyicilerle buluşuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren, televizyon tutkunlarının en merak ettiği soru ise "Bugün televizyonda ne var?" oluyor. İşte bu sorunun yanıtını sizin için derledik. İşte 15 Haziran Cumartesi günü yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Banker Bilo
01:30 Bahar
03:45 Baba

3181822-1920x1080.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları / Animasyon
11:50 Maide’nin Altın Günü
14:00 Alan
17:00 Kirpi Sonic / Yabancı Sinema
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alaaddin / Yabancı Sinema
22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş / Yabancı Sinema
01:20 Yalan Dolan / Yerli Sinema
02:45 Kuruluş Osman
05:10 Kalp Yarası

6e6b7574fce1ebcec164772e3a50ffc99d0baadb.jpeg

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Shrek 2
21:45 Alita: Savaş Meleği
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam

78d352ad1d65ffe4d4e23b532caaa400dcd36092cc46a048ac232c97e490b48b.jpg

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor 05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen

1064794446-29-0-918-500-1920x0-80-0-0-14320411ee16ee10589c549454d6e2ba.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:15 Vikingler Büyük Macera
14:45 Bay Link Kayıp Efsane
16:45 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
22:45 Sucu Kamil
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
04:45 Vikingler Büyük Macera
06:00 Bay Link Kayıp Efsane

9k1a4699-scaled.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Dizi

rter.jpg

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev 09:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
13:00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
16:00 Macaristan-İsviçre 18:00 Ana Haber
19:00 İspanya-Hırvatistan 22:00 İtalya-Arnavutluk 01:50 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
04:25 Hayallerinin Peşinde

euro-2024x-uhke-cover.jpg

Son Haberler
Hizbullah’ın vakfı kurban vekaleti adı altında para topluyor. Hepsi sözde medreselere gidiyor Gündem
Hizbullah’ın vakfı kurban vekaleti adı altında para topluyor. Hepsi sözde medreselere gidiyor
Komandolardan göz dolduran zeybek performansı Yaşam
Komandolardan göz dolduran zeybek performansı
Faturalarda yeni dönem! Artık resmen zorunlu olacak Ekonomi
Faturalarda yeni dönem! Artık resmen zorunlu olacak
Ergin Ataman başardı Spor
Ergin Ataman başardı
İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran görüntüler. G7 Zirvesini unutup cilveleştiler Dünya
İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran görüntüler. G7 Zirvesini unutup cilveleştiler
Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı 35 il ve tarihler Gündem
Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı 35 il ve tarihler