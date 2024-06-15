TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Banker Bilo

01:30 Bahar

03:45 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı Çizgi Dizi

10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları / Animasyon

11:50 Maide’nin Altın Günü

14:00 Alan

17:00 Kirpi Sonic / Yabancı Sinema

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Alaaddin / Yabancı Sinema

22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş / Yabancı Sinema

01:20 Yalan Dolan / Yerli Sinema

02:45 Kuruluş Osman

05:10 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Kayıp Çocuklar Masalı

16:00 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Shrek 2

21:45 Alita: Savaş Meleği

00:30 Çok Akustik

02:45 Güneşin Kızları

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Yasak Elma

15:45 Hudutsuz Sevda

19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

23:45 Yabani

02:45 Mucize Doktor 05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Pulsar

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Hanım Köylü

13:15 Vikingler Büyük Macera

14:45 Bay Link Kayıp Efsane

16:45 Güzel Köylü

19:00 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show

22:45 Sucu Kamil

00:30 İstanbullu Gelin

03:15 Baba Ocağı

04:45 Vikingler Büyük Macera

06:00 Bay Link Kayıp Efsane

TV8 YAYIN AKIŞI

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:30 Cevap Ver Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:45 Gazete Magazin

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Beni Böyle Sev 09:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"

13:00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"

16:00 Macaristan-İsviçre 18:00 Ana Haber

19:00 İspanya-Hırvatistan 22:00 İtalya-Arnavutluk 01:50 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

04:25 Hayallerinin Peşinde