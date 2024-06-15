TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Banker Bilo
01:30 Bahar
03:45 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı Çizgi Dizi
10:30 İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları / Animasyon
11:50 Maide’nin Altın Günü
14:00 Alan
17:00 Kirpi Sonic / Yabancı Sinema
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Alaaddin / Yabancı Sinema
22:40 Örümcek Adam: Eve Dönüş / Yabancı Sinema
01:20 Yalan Dolan / Yerli Sinema
02:45 Kuruluş Osman
05:10 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Kayıp Çocuklar Masalı
16:00 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Shrek 2
21:45 Alita: Savaş Meleği
00:30 Çok Akustik
02:45 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Yasak Elma
15:45 Hudutsuz Sevda
19:00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sen Çal Kapımı
23:45 Yabani
02:45 Mucize Doktor 05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:15 Vikingler Büyük Macera
14:45 Bay Link Kayıp Efsane
16:45 Güzel Köylü
19:00 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 İbo Show
22:45 Sucu Kamil
00:30 İstanbullu Gelin
03:15 Baba Ocağı
04:45 Vikingler Büyük Macera
06:00 Bay Link Kayıp Efsane
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 MasterChef Türkiye
16:30 Cevap Ver Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:45 Gazete Magazin
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev 09:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Türk Sineması "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
13:00 Yabancı Sinema "Zafere Kaçış"
16:00 Macaristan-İsviçre 18:00 Ana Haber
19:00 İspanya-Hırvatistan 22:00 İtalya-Arnavutluk 01:50 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
04:25 Hayallerinin Peşinde