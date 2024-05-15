TV Yayın akışı 15 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Herkesin evinde bulunan ve artık insan hayatının vazgeçilmezlerinden biri olan televizyonlar, aynı zamanda en büyük iletişim araçlarımızdan biri. Bilgilendirme işlevinin yanı sıra, eğlendirme işlevi de bulunan televizyonlar, vatandaşların hayatını daha güzel bir hale getiriyor. Birbirinden renkli yapımlar ve reyting rekorları kıran diziler, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, sizin için bugünün yayın akışını derledik.