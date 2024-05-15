TV Yayın akışı 15 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:20 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yerli Dizi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema)
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:10 Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi (Yabancı Sinema)
01:10 Yerli Dizi
03:30 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Ruhun Duymaz
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış