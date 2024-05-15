TV Yayın akışı 15 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 15 Mayıs Çarşamba. Hangi kanalda ne var?
Herkesin evinde bulunan ve artık insan hayatının vazgeçilmezlerinden biri olan televizyonlar, aynı zamanda en büyük iletişim araçlarımızdan biri. Bilgilendirme işlevinin yanı sıra, eğlendirme işlevi de bulunan televizyonlar, vatandaşların hayatını daha güzel bir hale getiriyor. Birbirinden renkli yapımlar ve reyting rekorları kıran diziler, televizyon ekranlarında seyircilerle buluşurken, sizin için bugünün yayın akışını derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:20 Safir

safir.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
00:15 Yerli Dizi
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

oylebirgecerzamanki.jpgSHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Aziz

sandik-kokusu.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Hababam Sınıfı (Yerli Sinema)
22:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı
03:30 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü

137156.webp

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

bmalwikvnuskay1u-wubiq.webp

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:55 Uğurlugiller
06:40 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Kara Ağaç Destanı
23:10 Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi (Yabancı Sinema)
01:10 Yerli Dizi
03:30 Gönül Dağı

65996aec2d16abe7d9d1a40e.webp

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:15 Hudutsuz Sevda
02:45 Ruhun Duymaz
05:15 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

sahane-hayatim-dizisinde-kim-veda-edecek-sahane-hayatim-son-bolumunde-neler-oldu-cc3j.webp

İlgili Haberler
TV Yayın akışı 14 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 13 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 12 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
TV yayın akışı 11 Mayıs Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
Son Haberler
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü Ekonomi
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
Taksi'de korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu Dünya
Taksi'de korku dolu anlar. İyilikten yine maraz doğdu
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu Gündem
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
Üç suç örgütü daha çökertildi. Bakan açıkladı Gündem
Üç suç örgütü daha çökertildi. Bakan açıkladı
Deniz Çoban Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı Spor
Deniz Çoban Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemini açıkladı
Hatice aldatılırsa erkek olacakmış! Magazin
Hatice aldatılırsa erkek olacakmış!
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay yaratacak iddia Spor
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray Fenerbahçe derbisiyle ilgili olay yaratacak iddia