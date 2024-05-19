TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
Pazar günün evde ailesiyle geçirecek olan vatandaşlar, şimdiden televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün birbirinden renkli ve eğlenceli program ve diziler, ekranlarda seyircilerle buluşurken, o en merak edilen sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte, 19 Mayıs Pazar gününün televizyon yayın akışı…

Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

02:30 Siyah Beyaz Aşk

04:00 5N1K

04:45 Bodrum Masalı

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TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"

08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Puslu Yolculuk

13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

16:05 Lingo Türkiye

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:55 3'te 3

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

04:00 Beni Böyle Sev

05:45 Puslu Yolculuk

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TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Çarkıfelek

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:15 Gazete Magazin

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NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Ruhun Doymaz

05:30 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

t25-kirli-sepeti-11-bolum-izl-613.webpSHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Gerzek Şaban

23:30 Korkusuz Korkak

01:15 Bahar

03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi Tv

12:20 Kuruluş Osman

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:00 Kuruluş Osman

05:40 Safir

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