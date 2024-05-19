TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Pazar günün evde ailesiyle geçirecek olan vatandaşlar, şimdiden televizyon kanallarında hangi yapımların olduğunu araştırmaya başladı. Her gün birbirinden renkli ve eğlenceli program ve diziler, ekranlarda seyircilerle buluşurken, o en merak edilen sorunun cevabını sizler için araştırdık. İşte, 19 Mayıs Pazar gününün televizyon yayın akışı…