TV Yayın akışı 19 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?

Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:00 5N1K
04:45 Bodrum Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:55 Nostalji Kuşağı "Parmak Damgası"
08:05 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"
09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
09:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Puslu Yolculuk
13:35 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
16:05 Lingo Türkiye
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:55 3'te 3
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:00 Beni Böyle Sev
05:45 Puslu Yolculuk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Tuzak
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
14:15 Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm
16:30 Çarkıfelek / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Çarkıfelek
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:15 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Ruhun Doymaz
05:30 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Gerzek Şaban
23:30 Korkusuz Korkak
01:15 Bahar
03:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi Tv
12:20 Kuruluş Osman
15:40 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:00 Kuruluş Osman
05:40 Safir