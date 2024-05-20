TV Yayın akışı 20 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 20 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?
Her gün birbirinden renkli ve ilginç yapımlar, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Vatandaşlar her gün hangi kanalda hangi programların olduğunu merak ederken, sizler için “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını derledik.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Taş Kağıt Makas

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Ambulans

22:45 Yabancı Sinema Ambulans

01:30 Arka Sokaklar

04:30 Bodrum Masalı

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08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Non Stop

22:20 Yabancı Sinema Canavar Avcısı

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Maraşlı

05:20 Safir

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07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

22:15 Yerli Sinema Hükümet Kadın 2

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

03:00 Baba Ocağı

05:00 Güzel Köylü

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TRT1 YAYIN AKIŞI

06:15 Uğurlugiller

06:55 Balkan Ninnisi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Yerli Dizi

02:55 Gönül Dağı

05:20 Lingo

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:00 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

05:30 Dizi

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NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

00:15 Yabani

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:15 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

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