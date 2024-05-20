TV Yayın akışı 20 Mayıs Pazartesi. Hangi kanalda ne var?

Her gün birbirinden renkli ve ilginç yapımlar, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Vatandaşlar her gün hangi kanalda hangi programların olduğunu merak ederken, sizler için “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını derledik.