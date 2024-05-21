TV Yayın akışı 21 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Televizyonların renkli dünyası yediden yetmişe herkesi içine çeker. Hayatlarımıza girdikleri günden bu yana, en önemli iletişim kaynaklarımızdan biri olan televizyonlar, insanlara hem bir şeyler öğretir hem de onları eğlendirir. Her gün farklı kanallarda birbirinden ilginç yapımlar ekranlara yansırken, sizler için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…