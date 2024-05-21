TV Yayın akışı 21 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 21 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?
Televizyonların renkli dünyası yediden yetmişe herkesi içine çeker. Hayatlarımıza girdikleri günden bu yana, en önemli iletişim kaynaklarımızdan biri olan televizyonlar, insanlara hem bir şeyler öğretir hem de onları eğlendirir. Her gün farklı kanallarda birbirinden ilginç yapımlar ekranlara yansırken, sizler için bugünün yayın akışını derledik. İşte detaylar…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:15 Kızılcık Şerbeti
05:30 Aziz

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ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kardeşlerim
03:00 Maraşlı
05:20 Kalp Yarası

kapak-193332.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

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TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
05:30 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Gönül Dağı
03:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
05:20 Seksenler

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NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Yabani
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Ah Leyla Vah Kerem (Yerli Sinema)
00:30 Şahane Hayatım
03:00 Tetikçinin Oğlu
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

yasakelma3.jpgKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 (Yabancı Sinema)
22:30 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
00:15 Siyah Beyaz Aşk
02:45 Sıfırlar ve Birler (Yabancı Sinema)
04:45 Bodrum Masalı

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