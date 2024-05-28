TV Yayın akışı 28 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV Yayın akışı 28 Mayıs Salı. Hangi kanalda ne var?

Televizyonlar, icat edildikleri günden bu yana insanlığın en önemli iletişim araçlarından biri haline geldi. Hem bilgilendirme hem de eğlendirme işlevini yerine getiren televizyonlar, artık hayatlarımızın ayrılamaz bir parçası. Televizyon tutkunları ise, sabahın erken saatlerinden itibaren, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun cevabını arıyor. Sizin için bu sorunun cevabını araştırdık.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Aziz

sandik-kokusu.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kardeşlerim
03:00 Destan
05:20 Kalp Yarası

0x0-1710334635222.jpgSTAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
22:30 Aykut Enişte 2 (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü

images.jpeg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Aramızda Kalmasın
05:30 Dizi

sr-383258196593c438b9739.jpg

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:00 Balkan Ninnisi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kara Ağaç Destanı
04:00 Gönül Dağı

60d56fd5214ed80160738e14.webp

NOW YAYIN AKIŞI

07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5 (Yerli Sinema)
01:00 Şahane Hayatım
03:30 Kader Bağları
05:00 Kefaret

06:00 Bay Yanlış

images-1.jpegKANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 İnci Taneleri
02:00 Yalan
02:30 Siyah Beyaz Aşk
04:30 Bodrum Masalı

6343bf8d3ab16610500636d6.webp

İlgili Haberler
TV Yayın akışı 26 Mayıs Pazar. Hangi kanalda ne var?
TV Yayın akışı 24 Mayıs Cuma. Hangi kanalda ne var?
Son Haberler
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı. İstiklal Marşımız ile ne zorun var? Gündem
İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmadı. İstiklal Marşımız ile ne zorun var?
Aracın içinde yanarak öldü Gündem
Aracın içinde yanarak öldü
Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatinde küçük kızlara büyü yaptırıldığını söyledi Gündem
Cübbeli Ahmet İsmailağa cemaatinde küçük kızlara büyü yaptırıldığını söyledi
Karnın sağ alt tarafındaki ağrıya uzmanlar ne diyor? Sağlık
Karnın sağ alt tarafındaki ağrıya uzmanlar ne diyor?
ABD’liye kiralanan arazi hayvancılığı öldürdü. Hayvancılığın neden bittiği ortaya çıktı Ekonomi
ABD’liye kiralanan arazi hayvancılığı öldürdü. Hayvancılığın neden bittiği ortaya çıktı
Suriye'de korkutan hareketlilik. TSK'da kırmızı alarm Gündem
Suriye'de korkutan hareketlilik. TSK'da kırmızı alarm
Fazla kilolularda diz kireçlenmesi tehlike saçıyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Fazla kilolularda diz kireçlenmesi tehlike saçıyor. Uzmanlar uyardı