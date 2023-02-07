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“Arkamdaki enkazda kuzenim var” tv100 muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Hatay'da yayın yapan tv100 muhabiri Gülnur Saydam, “Arkamdaki enkazda kuzenim var” diyerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 17:17
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tv100 muhabiri gözyaşlarını tutamadı

“Arkamdaki enkazda kuzenim var” tv100 muhabiri gözyaşlarını tutamadı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasından sonra arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'da yayın yapan tv100 muhabiri Gülnur Saydam, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saatlerinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, enkaz altındaki vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

“ARKAMDAKİ GÖÇÜKTE KUZENİM VAR”

tv100 muhabiri Gülnur Saydam da Hatay'dan son durumu aktarırken gözyaşlarının tutamadığı görüldü.

Saydam, “Özür diliyorum elbette benim için de zor bir yayın. Hemen arka noktamda kuzenim var içeride. Tabi biz de bekliyoruz. Buradaki herkes yakınını bekliyor. Benim için zor bir yayın. Hemen arkadaki göçükte kuzenim var” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

NE OLDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.

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