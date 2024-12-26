TV100 Spikeri Kübra Par'dan Oytun Erbaş'ın sözlerine sert tepki! "O göbeği..."

TV 100 Spikeri Gazeteci Kübra Par, katıldığı bir yayında asgari ücret ile ilgili söylediği sözler nedeniyle Prof. Dr. Oytun Erbaş'ı eleştirdi.

Kübra Par, Erbaş’ın bu açıklamalarını ilgili sözlerini hatırlatarak, “Hani ağzı olan konuşuyor diye bir laf var ya tam Oytun Erbaş’a göre. O göbeği 1200 kalori yiyerek mi yaptı acaba diyeceğim.

Çok polemiğe girmek istemiyorum ama insan sinirlenmeden edemiyor. Dün ben doktorum herkese reçete yazarım diyordu, kendisine de acil bir reçete yazılması lazım.” ifadelerini kullandı.

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Oytun Erbaş, Buket Aydın'ın programında açıklanan asgari ücrete yönelik çok tepki çeken sözler söylemişti. Erbaş, programda 22 bin 104 TL olarak belirlenen ve açıklanan asgari ücret ile ilgili olarak 'fakirliği' övmüş ve şunları söylemişti:

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Üç yüz metrekare evim olsun, daha şu olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki. Bugün kuru fasulye de protein et de protein aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok.

Bakın asgari ücret elli de olsa elli verin yine elli harcar insanlar. Yüz verin yüz harcarlar. Bunun sonu yok ki. Ben her zaman söylerim. Fakir hayat en sağlıklı hayat."