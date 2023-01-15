TV100’den SADAT açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması programında yayınlanan 8 saniyelik SADAT reklamıyla ilgili TV100’den açıklama geldi.

Açıklamada, SADAT yetkililerinin "Gol" paylaşımları hatırlatılırken, "Bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun işine son verildiği de belirtildi.

"SİYASİ BİR FIRTINA KOPARILMAK İSTENMEKTEDİR"

TV100’den yapılan açıklama şöyle:

"Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.

Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır.

SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir.

Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz."