15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

TV100’den SADAT açıklaması

TV100’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun canlı yayın programı sırasında alt bantta geçen SADAT reklamının ardından kanal reklam müdürü ve yayın sorumlusunun işine son verildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 13:14
Takip Et

TV100’den SADAT açıklaması

TV100’den SADAT açıklaması
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması programında yayınlanan 8 saniyelik SADAT reklamıyla ilgili TV100’den açıklama geldi.

Açıklamada, SADAT yetkililerinin "Gol" paylaşımları hatırlatılırken, "Bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun işine son verildiği de belirtildi.

"SİYASİ BİR FIRTINA KOPARILMAK İSTENMEKTEDİR"

TV100’den yapılan açıklama şöyle:

"Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.

Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır.

SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle Reklam Genel Müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir.

Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

işleri güçleri küçük hesaplar, firildaklar
15.01.2023 14:15
Kafaları firildakliga ve küçük hesaplara çalışıyor. Nasıl kumpas yaparım, nasıl tufaya getiririm, nasil cep doldururum. Ahlaki anlayışları bu.  
 
Misafir
15.01.2023 14:09
Yersen.  
 
Çeto
15.01.2023 14:08
hayranı olmamak lazım. Vesveselere kanmamak lazım. Tek kurtuluş T.C. ve MİLLET İTTİFAKI.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Tunceli’de 47 köy yolu kardan kapandı
﻿Tunceli’de 47 köy yolu kardan kapandı
﻿Tunceli’de 47 köy yolu kardan kapandı
﻿Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
﻿Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu
﻿Buzlu yolda kayan minibüs askıda kaldı
﻿Buzlu yolda kayan minibüs askıda kaldı
﻿Buzlu yolda kayan minibüs askıda kaldı
﻿700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
﻿700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
﻿700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.