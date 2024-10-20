Twist Bioscience Corporation'da beklenen atama gerçekleşti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Twist Bioscience Corporation'da beklenen atama gerçekleşti

Twist Bioscience, Mike Fero'yu bilgi teknolojileri müdürü olarak atadı. 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Dr. Fero, sentetik biyoloji alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Daha önce TeselaGen Biotechnology'nin CEO'su olarak görev yapan Fero, yüksek kaliteli sentetik DNA sağlayan Twist'in teknoloji altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Twist Bioscience Corporation, yüksek kaliteli sentetik DNA sunan bir şirket, Mike Fero'yu bilgi teknolojileri müdürü olarak atadığını duyurdu. Dr. Fero, 30 yılı aşkın bir süredir start-up'ları yönlendirme, ticari yazılım geliştirme ve biyoloji ile fizik araştırmaları yapma deneyimine sahip. Twist'in CEO'su ve kurucu ortağı Emily M. Leproust, Dr. Fero'nun ölçeklenebilir yazılım platformları oluşturmadaki geniş deneyiminin, sistem biyolojisi ve yapay zeka konusundaki derin bilgisiyle birleştiğini belirtti.

Dr. Fero, "Twist'te danışman olarak çalışmaya başladığımdan bu yana, iç iş akışlarımızı daha iyi hizmet verecek şekilde optimize etme konusunda değerli bilgiler edindim" dedi. Dr. Fero, Twist'e katılmadan önce, TeselaGen Biotechnology'nin CEO'su olarak çalıştı ve burada DNA tasarımı için kapsamlı bir yazılım platformu geliştirdi. Stanford Üniversitesi'nde de önemli araştırmalara imza atan Dr. Fero, fizik alanında doktora ve matematik ile fizik alanlarında lisans diplomasına sahip.

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