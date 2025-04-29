Twitch, Kanye West'e 7 dakika sabredebildi

Kanye West, namıdiğer Ye, Twitch’teki ilk canlı yayınında sadece yedi dakika kalabildi. Yayında antisemitik, homofobik söylemlerde bulunan rapçi, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle hızla banlandı.

Los Angeles’ta bir motelden bağlandığı düşünülen West, koyu gözlük ve siyah ceketle kamera karşısına geçti. Yayında Yahudiler, LGBTQ+ topluluğu ve eski eşi Kim Kardashian’a yönelik nefret söylemleriyle dikkat çekti. Nazi selamı vererek “Heil Hitler” diye bağırması sonrası Twitch, yayını anında durdurdu. Amazon’a ait platform, kanalın kuralları ihlal ettiği için geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

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Yayında ayrıca Elon Musk’ın kendisine “ayrıcalık tanıdığını” öne süren West, Musk’ın X platformundaki yasağını 2022’de kaldırmasına atıfta bulundu. Kısa sürede silinen yayının görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

West, geçtiğimiz ay da Holokost inkârcısı Nick Fuentes ile bir videoda görünmüş, üzerinde pırlantalarla işlenmiş gamalı haç bulunan bir kolye takmıştı. 2022’de bu ikili, Mar-a-Lago’da dönemin ABD Başkanı Donald Trump’la yemek yemiş ve büyük tepki toplamıştı.