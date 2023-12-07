Twitch’ten flaş karar. Yüksek maliyetleri gerekçe gösterdiler

Özellikle oyun yayıncılarının kullandığı canlı yayın platformu Twitch’ten flaş karar geldi. ABD merkezli şirket Güney Kore’deki hizmetlerini yüksek maliyetler nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Twitch’ten flaş karar. Yüksek maliyetleri gerekçe gösterdiler

Canlı yayın platformu Twitch, yüksek maliyetler nedeniyle flaş bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamada ABD’li şirket Güney Kore’deki servislerini sonlandırma kararı aldı. Twitch, Güney Kore’deki ağ hizmetlerini 2024 yılı başından itibaren sonlandıracak.

Twitch CEO’su Dan Clancy, şiketin internet sitesinde yayınlanan bir blog yazısında söz konusu kararla ilgili açıklama yaptı. Clancy, Güney Kore’deki yüksek maliyetlere dikkat çekerek, “Twitch'i Kore'de çalıştırmanın maliyeti aşırı derecede pahalı ve Twitch işinin Kore'de kalmasının bir yolunu bulabilmek için bu maliyetleri düşürmek için ciddi çaba harcadık” dedi.

Clancy , Güney Kore’deki ağ ücretlerinin diğer ülkelere göre 10 kat pahalı olduğunun altını çizerek, “Twitch, Kore'de çok uzun bir süredir faaliyet gösteriyor. önemli bir kayıp ve ne yazık ki bu ülkede işimizin daha sürdürülebilir bir şekilde yürümesi için ileriye dönük bir yol yok” ifadelerini kullandı.

Twitch ve benzeri platformların karşılaştığı yüksek ücretler Güney Kore yasalarından kaynaklanıyor. Mevcut yasalara göre internet platformları hacme bağlı olarak yüksek ağ ücretleri ödemek durumunda kalıyor.

Google ve Netfliz gibi yüksek bant genişliğine sahip platformlar söz konusu yasadan oldukça fazla etkilendiğinden yasadaki yüksek ücretler gündemin üst sıralarına yerleşmişti. Son olarak Netflix Güney Kore'nin en büyük servis sağlayıcılarından biriyle faturayı kimin ödeyeceği konusunda bir davaya karışmıştı.

Öne Çıkanlar
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Son Haberler
Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı Gündem
Dakikalarca ambulansa yol vermedi. Yoldaki diğer sürücüler bile uyardı
Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu Magazin
Ünlü oyuncu belediye başkanlığı için aday adayı oldu
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli? Sağlık
Kahvenin depresyonu önlediği ortaya çıktı. Günde ne kadar tüketilmeli?
Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi Gündem
Balayında köpek balığına yem oldu. Kocası çaresizce izledi
Mangalda mantar nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Mangalda mantar nasıl yapılır?
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak Teknoloji
Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek Dünya
Cinsel içerik izlemek isteyenlerden kimlik isteyecek