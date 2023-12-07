Twitch’ten flaş karar. Yüksek maliyetleri gerekçe gösterdiler

Canlı yayın platformu Twitch, yüksek maliyetler nedeniyle flaş bir karar aldı. Yapılan resmi açıklamada ABD’li şirket Güney Kore’deki servislerini sonlandırma kararı aldı. Twitch, Güney Kore’deki ağ hizmetlerini 2024 yılı başından itibaren sonlandıracak.

Twitch CEO’su Dan Clancy, şiketin internet sitesinde yayınlanan bir blog yazısında söz konusu kararla ilgili açıklama yaptı. Clancy, Güney Kore’deki yüksek maliyetlere dikkat çekerek, “Twitch'i Kore'de çalıştırmanın maliyeti aşırı derecede pahalı ve Twitch işinin Kore'de kalmasının bir yolunu bulabilmek için bu maliyetleri düşürmek için ciddi çaba harcadık” dedi.

Clancy , Güney Kore’deki ağ ücretlerinin diğer ülkelere göre 10 kat pahalı olduğunun altını çizerek, “Twitch, Kore'de çok uzun bir süredir faaliyet gösteriyor. önemli bir kayıp ve ne yazık ki bu ülkede işimizin daha sürdürülebilir bir şekilde yürümesi için ileriye dönük bir yol yok” ifadelerini kullandı.

Twitch ve benzeri platformların karşılaştığı yüksek ücretler Güney Kore yasalarından kaynaklanıyor. Mevcut yasalara göre internet platformları hacme bağlı olarak yüksek ağ ücretleri ödemek durumunda kalıyor.

Google ve Netfliz gibi yüksek bant genişliğine sahip platformlar söz konusu yasadan oldukça fazla etkilendiğinden yasadaki yüksek ücretler gündemin üst sıralarına yerleşmişti. Son olarak Netflix Güney Kore'nin en büyük servis sağlayıcılarından biriyle faturayı kimin ödeyeceği konusunda bir davaya karışmıştı.