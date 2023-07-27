Twitter 16 yıllık hesaba el koydu

Elon Musk’ın satın aldıktan sonra adını ‘X’ olarak değiştirdiği Twitter’da yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devinin adının değişmesi sonrası adı ‘X’ olan ve 16 yıl önce açılan bir hesaba el kondu. Söz konusu hesabın adının değiştirildiği ortaya çıktı.

Twitter 16 yıllık hesaba el koydu

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra tekrardan markalaşması için çalışmalar yürütmeye başlamıştı. Bu kapsamda geçen haftalarda Twitter'ın adını 'X' olarak değiştirmişti. Bu olayın ardından Twitter'da bulunan "@x" adlı kullanıcının hesabına el konulduğu ortaya çıktı. Hesabın sahibi fotoğrafcı Gene X Hwang, Salı günü olayın gerçekleştiğini ve kendi hesabının adının '@x12345678998765' olarak değiştirildiğini açıkladı.

Hwang, 2007 yılında kaydettiği '@x' hesabının satışına sıcak baktığını, ancak Salı günü Twitter'ın hesabı devraldığına dair bir e-posta aldığını ifade etti. Şirketten yapılan teklifte mali bir teşvik sunulmamış, ancak X ürünleri ve şirket yönetimiyle toplantı teklif edildiğini belirtti.

Twitter kullanıcı adları üzerinde herhangi bir yasal hakkı bulunmasa da, şirketin hizmet şartlarında ticari marka ihlali durumunda hesapların kaldırılabileceği belirtiliyor.

Tek harfli Twitter hesapları, hizmetin ilk aylarında oluşturulmuş olsalar da, sosyal ağın en değerli hesapları olarak kabul ediliyor. Geçmişte, tek harfli hesapların on binlerce dolara el değiştirdiği biliniyor.

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