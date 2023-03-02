2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Twitter, ABD'li Senatörün hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'li Senatörün hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee'nin kişisel hesabını askıya aldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 11:37
Takip Et

Twitter, ABD'li Senatör Mike Lee'nin hesabını askıya aldı

Twitter, ABD'li Senatörün hesabını askıya aldı
+
Aa
-

Utah Senatörü Lee, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kişisel hesabının askıya alındığını belirterek, "Twitter beni önceden uyarmadı ve askıya almasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı." ifadesini kullandı.

Lee, ekibinin ve kendisinin sorularına karşı Twitter'dan yanıt beklediklerini kaydetti.

Twitter, Lee'nin 697 bin takipçisi olan resmi hesabına karşın 71 bin 500 takipçisinin bulunduğu kişisel hesabının neden askıya alındığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Senatör Lee, iki gün önce kişisel hesabından yaptığı paylaşımda Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun hesabını etiketleyerek, Japonya'da tutuklu ABD askeri Ridge Alkonis'in serbest bırakılmasını talep etmişti.

Lee, "Lütfen Teğmen Ridge Alkonis'i 48 saat içinde ABD Donanmasının gözetimine iade edin. Bunu yaparsanız, bu talihsiz olayı tamamen unutmaya hazırım. Yapmazsanız SOFA (Kuvvetler Anlaşması Statüsü) hakkında hoşunuza gitmeyecek uzun bir sohbet dizisi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'daki Yokosuka Deniz Üssü'nde görevli olan Ridge Alkonis'in, Fuji Dağı bölgesinde kullandığı araç, 29 Mayıs 2021'de bir restoranın otoparkına girmiş ve park edilmiş haldeki çok sayıda araca ve yayaya çarpmıştı. Kaza sonucu biri 85 diğer 54 yaşında olmak üzere iki Japon hayatını kaybetmişti.

Alkonis, ölümcül bir trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle Japon mahkemesince 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ailesi, direksiyon başında bilincini kaybettiği için "önlenemez bir kaza" yaptığını iddia ettikleri Alkonis'in adil yargılanmadığını iddia ediyor. Japon yetkililer ise Alkonis'in direksiyon başında uyuya kaldığını ve kendisine verilen cezanın benzer suçlar işleyenlere verilenlerle uyumlu olduğunu belirtiyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
1
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
2
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
3
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
4
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
5
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
6
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
7
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Zaniolo için Mancini'den flaş itiraf
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Elektrik santrallerine ‘kapasite’ desteği
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Hastanede yangın
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
﻿Deprem bölgesinde 50 hayvanı kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.