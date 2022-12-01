“Twitter App Store’dan kaldırılacak” iddialarından sonra Elon Musk Apple Merkeze gitti

Twitter'ı geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Apple ile ilgili tweetler atmış bu da App Store'da bulunan bazı çalışanları rahatsız etmişti. Musk'ın paylaşımlarına Apple çalışanlarının tepki göstermesinden sonra Twitter'ın App Store'dan kaldırılacağı söylentisi yayılmıştı.

Musk duruma noktayı koymak ve kaldırılıp kaldırılmayacağını öğrenmek için Apple Merkeze gitti. Tim Cook'la buluştuğunu ve konuştuğunu söyleyen Musk, "İyi konuşma. Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı da çözdük. Tim, Apple'ın bunu yapmayı asla düşünmediği konusunda netti" ifadelerini kullandı.

Elon Musk ayrıca Apple Merkezi gezdiğini şu tweetle açıklayarak Apple'ın kurucusu Tim Cook'a teşekkür etti:

Beni Apple'ın güzel Genel Merkezi'nde gezdirdiğiniz için teşekkürler @tim_cook