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Twitter ile FBI arasındaki skandal yazışmalar ortaya çıktı

Serbest gazeteci olarak bilinen Matt Taibbi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, eski twitter yönetimi ile Amerika Federal Soruşturma Bürosu (FBI) arasındaki sansür yazışmalarını ifşa etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:31
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Twitter ile FBI arasındaki skandal yazışmalar ortaya çıktı. Kullanıcılar dikkat

Twitter ile FBI arasındaki skandal yazışmalar ortaya çıktı
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Twitter'ın eski yönetimine yönelik ifşaat, şirketin üst düzey bir yetkilisiyle FBI arasında, sosyal medya platformundaki paylaşımların sansürlenmesine yönelik bir iletişim olduğunu gösterdi. Bu iletişimin, Ocak 2020-Kasım 2022 döneminde şirketin üst düzey bir yöneticisiyle FBI arasındaki 150'den fazla elektronik postayı kapsadığı belirtildi.

FBI'ın şirketteki önemli bağlantısının twitter'ın eski yöneticilerinden Yoel Roth olduğu belirtilen paylaşımlarda, Kasım 2022'ye ait birçok elektronik postada, FBI'ın twitter'ın hizmet kullanım şartlarını ihlal eden hesapların bir listesini hazırladığı aktarıldı.

Taibbi, paylaşımında, hükümetlerin, toplu verileri, terör suçlularını izlemek veya ekonomik tahminler yapmak gibi çeşitli amaçlar için analiz etmesinin bir sır olmadığını belirtti.

"FBI, düzenli olarak Twitter'a sosyal medya içeriği gönderiyor" iddiası

Twitter'ın eski yönetimine dair ifşalara atıfta bulunan Taibbi, "#TwitterDosyaları yeni bir şeyi gösterdi. FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı gibi kurumlar, düzenli olarak twitter'a sosyal medya içeriği gönderiyor." ifadelerini kullandı. Taibbi, FBI'ın denetim için işaretlediği içeriklerin çoğunu da az takipçisi olan hesaplarda yapılan şakalar da dahil, "seçimle ilgili yanlış bilgilendirmelerin" oluşturduğunu kaydetti.

Twitter çalışanı, FBI'ın bildirdiği hesaplardan bazılarının kapatıldığı aktardı
 

Paylaşımlarda, FBI'ın San Francisco Siber Şubesi sorumlusu Elvis Chan'ın gönderdiği bir elektronik postada, "gelecek seçimlerin zamanı, yeri ve şekline ilişkin yanlış bilgiler" paylaşan ve FBI'ın Ulusal Seçim Komutanlığınca belirlenen 25 hesabın yer aldığı belirtildi.

Bu elektronik postayı yanıtlayan twitter çalışanı da bu hesaplardan yedisini kapattıklarını, birini geçici olarak kapattıklarını ve dokuz hesaptan atılan tweet'lerin de yanlış bilgi politikası ihlali gerekçesiyle göndericiye geri döndüğünü belirtti. FBI'ın twitter'daki paylaşımları sansürlemek için kullandığı gizli ve gayri resmi yol da ortaya çıkmış oldu.

Taibbi, hakkında işlem yapılan hesaplardaki paylaşımların çoğunun hiciv niteliğinde olduğunu ve düşük etkileşimli olduğunu kaydetti. (AA)

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