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Twitter’la ilgili bomba gelişme. Bankalar kara kara düşünmeye başladı

Twitter'ın sahibi Elon Musk’ın geliri artırmak amacıyla platformu ödeme platformuna çevireceği öğrenildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:43
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Twitter ödeme platformu olacak. Bankalar kara kara düşünüyor

Twitter’la ilgili bomba gelişme. Bankalar kara kara düşünmeye başladı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter, sosyal medyanın ötesinde bir “ödeme platformu” haline gelecek. Kasım ayında Musk, Twitter Spaces’ta düzenlenen Twitter reklamverenleri ile yaptığı toplantıda ödemeler pazarına girme planını detaylandırdı.

Twitter sahibi, kullanıcıların platformdaki diğer kişilere para aktarabileceklerini öne sürdü. Bunun dışında ise herhangi bir detay vermedi. Yapılacak olan bu yenilikle birlikte Twitter, Apple Pay ve PayPal benzeri bir altyapı oluşturmak istiyor.

Ayrıca iddialara göre şirket, konuyla ilgili gerekli olan lisans başvurularını da gerçekleştirmeye başladı. Bu iddia aynı zamanda Twitter Ürün Yönetimi Direktörü Esther Crawford’un, platformun altyapısı üzerinde çalıştığından da bahsediyor.

ABD’YE ÖZEL OLACAK

Geliştirilen ödeme sistemi, ilk olarak yalnızca ABD’ye özel olacak ve normal para üzerinden kullanılabilecek. Daha sonralarında ise bu sisteme kripto paralar da dahil olacak. Bu sayede kullanıcılar Twitter’ı banka gibi kullanacak ve platform sayesinde istedikleri yerlerden ödeme yapabilecek.

Tüm bunların yanı sıra iddialar arasında bir kredi kartı olacağı ve kullanıcılar arası para transferi yapmanın da mümkün olacağı yer alıyor. Ek olarak Elon Musk, para konusu etrafında farklı çalışmalarla da gündemde. İş insanı, Twitter kullanımını artırmak için içerik üreticilerinin de para kazanmasına önem veriyor.

Bunun için de Twitter Coins özelliğinin adı geçiyor. Geçtiğimiz ay gündeme gelen bu özellik, içerik üreticilerine maddi olarak destek olacak.

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