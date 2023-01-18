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Elon Musk Twitter'ın en bilinen ofis sembollerini ihaleye çıkardı

Twitter'daki finansal kriz iddiaları ofisteki eşyaların açık artmaya çıkarılmasına neden oldu. Şirket, Twitter'ın logosu olan bir kuş heykelini, "@" sembolün şeklindeki saksıyı, Twitter kuşunun bulunduğu duvarı ve farklı ofis eşyalarını satışa çıkardı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 16:05
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Twitter ofisinin malzemelerini Elon Musk açık artırmaya çıkardı

Elon Musk Twitter'ın en bilinen ofis sembollerini ihaleye çıkardı
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Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra finansal kriz iddiaları ile gündeme gelen sosyal paylaşım sitesi Twitter ofisine ait en bilinen sembolik eşyalarını satışa sundu. Twitter'ın logosu olan kuş heykelinin de bulunduğu ofis eşyalarını internet üzerinden yapılan bir açık artırmayla satışa çıkardı. 631 parça ürün arasında yer alan ürünler oldukça dikkat çekti.

KUŞ LOGOLU HEYKEL, KUŞ LOGOLU DUVAR, "@" SEMBOLLÜ SAKSI VE 631 PARÇA TWITTER OFİSİ ÜRÜNÜ

Ürünler arasında 17 bin dolar teklif alan kuş logolu mavi bir ekran, 16 bin dolar teklif alan bir kuş heykeli, 4 bin 100 dolara varan bir teklif alan "@" sembolü şeklindeki dekoratif saksı, biri 11 bin dolarlık teklif alan İtalyan üretimi 5 espresso makinesinin yanı sıra, ünlü teknoloji şirketinin ofis mobilyaları yer aldı.


Gerçekleşen çevrimiçi açık artırmaya 20 bin kişi de katıldı.


Aralık ayında Twitter'ın ABD'nin San Francisco kentindeki genel merkezinde bulunan ofisindeki bazı eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurmuştu. Ancak, satışın şirketin finansal durumuyla ilgili olmadığı açıklanmıştı.


(Kaynak: İHA)

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