Twitter’dan şok karar. O reklama yeşil ışık yaktı

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, Twitter reklam gelirlerinin kesilmesiyle yeni bir alana açılıyor. Şirket ABD özelinde gösterilecek reklamlara yönelik resmi bir açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, CBD, THC ve yasaklı maddeyle ilgili diğer yan ürünlerin markalarını ve esrar hakkında bilgilendirici içeriklerin tanıtım amaçlı reklamlarının platforma eklenmesi için yeşil ışık yakıldığı iddia edildi.

REKLAM POLİTİKALARINI GEVŞETİYOR

Bir blog yazısıyla ilan edilen yeni kararda bazı kısıtlamalar da yer alıyor. Örneğin verilecek yasaklı madde içerikli reklamlar 'satışı tanıtamaz ve sunamaz'lar. Bir diğer yandan bu içerikteki reklamların yaş ve bölge sınırlamaları da olacak.

Fortune tarafından aktarılan haberde yeni kurallar çerçevesinde yasaklı madde reklamları 21 yaşın altındaki kişileri hedefleyemez, yasaklı madde ürünleri kullanan kişileri gösteremez veya esrar etkisindeki kişiler öne çıkarılamaz.