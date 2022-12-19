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Elon Musk'ın anketinden hangi sonuç çıktı? 'Evet' çıkarsa istifa edeceğim demişti

Twitter'ın sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim?" sorusunu sorarak anket yapmıştı. Ankete katılanların yüzde 57'si Musk'ın istifa etmesini söyledi.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 15:30
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Twitter'da anket yaparak istifa etmeli miyim diye soran Elon Musk'ın anketi sona erdi

Elon Musk'ın anketinden hangi sonuç çıktı? 'Evet' çıkarsa istifa edeceğim demişti
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Twitter'ın sahibi Elon Musk, sosyal medya platformunun yöneticiliğinden çekilip çekilmeme kararını, Twitter kullanıcılarına bırakarak bir anket yaptı.

Musk, Twitter'da şirketin başkanlığından istifa edip etmeyeceğini soran bir anket oluşturdu ve takipçileri ile Twitter kullanıcılarının tamamını oy kullanmaları için davet etti.

Söz konusu paylaşımda, "Twitter'ın yöneticisi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım" ifadelerini kullandı.

Anket 14.00 itibarıyle anket sona erdi. Toplamda 17.5 milyon oy kullanılırken kullanıcıların yüzde 57.5'i Musk'ın istifa etmesini istedi.

Ne zaman istifa edeceğine dair açıklama yapmayan Elon Musk, bir kullanıcının sorusu üzerine olası bir CEO değişikliğine gönderme yaparak "Halef yok" dedi.

Anket, Twitter'da yalnızca diğer sosyal medya şirketlerini tanıtmak amacıyla oluşturulan hesapları ve rakip platformlar için bağlantılar veya kullanıcı adları içeren içeriği yasaklayan politika güncellemesinin ardından geldi.

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