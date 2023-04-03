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Mavi tikte güvenlik açığı riski. Ücretli olmuştu

Twitter’da Mavi Tık yani ve Blue aboneliği özelliğinde güvenlik açığı riski olabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 14:59
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Twitter'da mavi tik özelliğinde güvenlik açığı riski

Mavi tikte güvenlik açığı riski. Ücretli olmuştu
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Twitter’da Blue Aboneliği özelliği Mart ayında kullanıma sunulmuştu.

Cumhuriyet’te Şevval Aydoğan’ın haberine göre, Twitter tarafından oanylanmış mavi tık ve Blu aboneliği olan mavi tık arasındaki farkı ayırt etmek zorlaşınca dolandırılma riski de doğuyor.

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı avukat Faruk Çayır, mavi tikin ücretli hale gelmesinin güvenilirlik ve doğrulanabilirlik açısından doğru olmadığını açıkladı.

Mavi tikin reklam aracına dönüştüğünün altını çizen Çayır, “Başka kişiler mavi tik üzerinden hesap açıp sizden para isteyebilir, kandırabilir. Bu durum daha önce de söz konusuydu ama mavi tikin paralı olmasından sonra insanların güvenilirliği görme ihtimali değişmiş oldu. Hesabın güvenilir olup olmadığı açılma tarihine, kişisel bilgilere ve kişinin konuşma diline bakarak kontrol edilmeli” ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın ismi kullanılarak açılan sahte hesapla okulların tatil edildiğinin duyurulmasının ardından valilikten gelen açıklamayla paylaşımın fotomontajla yapıldığı belirtildi.

Abonelik ücreti ABD’de aylık 8 dolardan olan hizmet Türkiye’de 209 TL olarak açıklandı. Yıllık olarak alınmak istenirse 2 bin 199 TL’ye kadar çıkıyor.

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