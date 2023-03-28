Twitter’da yeni dönem. Sadece bu hesaplar görünecek

Twitter geçtiğimiz günlerde kullanıcılara yapay zeka algoritmasının önerdiği Tweetleri “Sana özel” sekmesinde göstermeye başladı.

SADECE BU HESAPLAR GÖRÜNECEK

Platformun sahibi Elon Musk Sana özel sekmesinde sadece onaylı Twitter hesapları gösterileceğini açıkladı.

Sana özel sekmesinde onaylı Twitter kullanıcıları listelenecek.

Blue abonelerinin etkileşimini artırmak isteyen Elon Musk, Twitter’da köklü değişikliğe gidiyor.

15 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, konu hakkında açıklama yapan Musk, “15 Nisan’dan itibaren, Yalnızca doğrulanmış hesaplar Sizin İçin önerilerinde yer almaya uygun olacaktır. Bu, gelişmiş yapay zeka destekli bot hesaaplarla mücadele etmenin tek gerçekçi yolu. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak, aynı nedenle hesap doğrulama gerektirecek.” ifadelerine yer verdi.

Bot hesapların da mavi tik alabileceğinin altını çizen Musk, “Bununla birlikte, hizmet şartlarına uyuyorlarsa ve bir insanı taklit etmiyorlarsa, doğrulanmış bot hesaplarına sahip olmakta sorun yok.” dedi.

KULLANICILARDAN TEPKİ

Twitter kullanıcıları, Musk tarafından yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Twitter’ın Blue aboneliği için herhangi bir kimlik doğrulaması yapmadığını belirten kullanıcılar, para veren herkesin mavi tik sahibi olmaması gerektiğini savundu.