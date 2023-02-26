Sahte profesör yine ortaya çıktı. Fenerbahçe taraftarları hükümeti istifaya çağırdı

Sosyal medya sitesi Twitter'da @hocaket nickli, Prof Dr Ketum Revnak adlı troll hesap kullanıcılar tarafından gerçek sanılıyor.

Sahte profesör bu kez Fenerbahçe, seçimler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımda bulundu.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor futbol müsabakası öncesi Fenerbahçe taraftarları "Yalan, yalan, yalan dolan, dolan, dolan, 20 sene oldu istifa ulan!" ve "Hükümet İstifa" sloganları atmış, bu anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem olmuştu.

"KOYU FENERBAHÇELİYİM ERDOĞAN'A OY VERECEĞİM"

Daha önce de yaptığı paylaşımlarla insanları yanıltan sahte profesör yaşanan olay sonrası konuyla ilgili bir tweet attı.

"Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım ve seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğim." mesajını paylaşan hesabın bu tiviti yüzbinlerce kez görüntülenirken, çok fazla sayıda etkileşim de aldı.

KULLANICILAR HESABIN SAHTE OLDUĞUNU PAYLAŞTI

Prof. Dr. Ketum Revnak adını kullanan trolün profil fotoğrafı olarak kullandığı fotoğraftaki kişi ise İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock.

Stock'un halihazırda İnterpol'ün internet sitesindeki biyografisinde bulunan fotoğrafta kimliği açıkça görülüyor.

İnterpol'ün sitesindeki biyografi sayfası şu şekilde:

Sosyal medyada bir kullanıcı da, "Ciddi misin ya? Yalnız bilader prof. ünvanıyla trollük yapacaksan PP. fotoğrafındaki filigranı tam temizle. İşine biraz saygı ya, Lütfen ya" yorumunda bulundu.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Bu hesap hakkında daha önce malumatfuruş adlı hesap tarafından yapılan teyit incelemesi ise şu şekilde oldu:

Bugünkü konumuz Ketar Araştırma Merkezi tarafından yapıldığı sanılarak sosyal medyada ve gazete köşelerinde paylaşılan bir “uydurma” araştırma.

Gerçek sanılan iddiaya göre Ketar Araştırma Şirketi adlı bir firma Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan kayyum atamasına yönelik protesto eylemlerine katılanlara Boğaziçi Üniversitesi Rektörünün kimliği hakkında yönelttiği soruya sadece % 11’lik kitle doğru yanıt verebilmiş.

Bu iddiayı aktaran sosyal medya paylaşımlarından bazı örnekler şu şekilde:

“KETAR Araştırma Şirketinin gösterilere katılanlara sorduğu “Boğaziçi Üniversitesi Rektörü kimdir” sorusuna katılımcıların %11’i Melih Bulu %17’si Melih Gökçek %72’si Bilmiyorum Cevabını vermiş.”

Sanılanın aksine, bahse konu araştırma şirketi ve anket sonuçları Prof. Dr. Ketum Revnak adlı muhayyel karakter üzerine inşa edilen, Interpol Genel Sekreteri Jürgen Stock’un resmini kullanan, trolleme odaklı paylaşımlarıyla dikkat çeken “hocaket” uzantılı Twitter profili tarafından uydurulmuştu.

Teyit.org da Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara katılanların rektörün kim olduğunu bilmediklerine ilişkin bir araştırma yapıldığı iddiasının doğru olmadığı, KETAR diye bir araştırma şirketinin, böyle bir araştırmanın ve Prof Dr Ketum Revnak diye birinin bulunmadığını aktarmıştı.

Ketum Revnak mahlaslı profilin KETAR Araştırma Merkezi temalı birçok paylaşımı mevcut.

Bazı örnekler şu şekilde sunulabilir:

“KETAR Araştırma Şirketi’nin Z kuşağına mensup gençlere sorduğu “Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna %98’i “O KİM” diye cevap vermiş.”

“KETAR Araştırma şirketinin anketinde CHP’li seçmen “Olası bir savaş hâlinde ülkenin başında lider kim olmalı” sorusuna %92 Erdoğan cevabını vermiş.”

“KETAR Araştırma Şirketi’nin sol eğilimli seçmenlere “CHP’de siyaset yapmayı düşünür müsünüz” sorusuna deneklerin %86’sı ” tecavüz etmezlerse neden olmasın” diye cevap vermiş.”

“KETAR Araştırma şirketinin CHP seçmenleri arasında yaptığı ankette “hayran olduğunuz lider var mı” sorusuna %73’ü “var ama söylemem” demiş.”

Ketum Revnak’ın uydurduğu bu anket sonuçlarının da bazı sosyal medya kullanıcılarınca ciddiye alındığı görülüyor.

HESABI GERÇEK SANIP KÖŞE YAZISI YAZDI

Diriliş Postası Gazetesi Genel Müdürü Orhan Pekçetin “Tüm üniversite rektörlerine umumi çağrı!” başlıklı 11 Şubat 2021 tarihli yazısında bu uydurma şirketin uydurma anketini alıntılamış, hatanın fark edilmesinin ardından ise yazısından ilgili bölümü silmişti.