Twitter’da yaprak dökümü. ABD Mahkemesi'nden flaş karar

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra şirkette işler yolunda gitmedi. Zira verilen yanlış kararlar sonucunda ekonomik sorunlar başladı. Bununla beraber pek çok firma, sanki yaptırım uygularmışçasına Twitter’a reklam vermeyi kesti.

Bunun sonucunda şirket, neredeyse toplam değerinin yarısını kaybetti. Tabii ekonomik sorunlar olunca, ofislerin kira ödemeleri de gecikmeye, kimi zaman ödenememeye başladı.

BİR OFİS DAHA KAPANIYOR

Twitter’ın şu ana kadar birkaç ofisi, kira ödenemediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapandı. Bugün ise bunlar arasına ABD’nin Colora eyaletindeki Boulder ofisi de katıldı. TechCrunch’ın haberine göre mahkeme, Twitter’ı 3 ay boyunca kira ödemediği için tahliye etme kararı verdi.

Mahkeme belgelerine ve Denver Business Journal’ın raporuna göre Twitter, Şubat 2020’de kiracısına 968 bin dolarlık bir teminat verdi. Ancak mart ayındandan itibaren ödeme durdu. Bunun üzerine mülk sahibi, mahkemeye başvurdu.